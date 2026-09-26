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3. Sayfa

Gaziantep'te sıcak saatler! Polisle çatışan suç makinesi intihar etti

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Gaziantep'te sıcak saatler! Polisle çatışan suç makinesi intihar etti
Başlık ResmiGaziantepte sıcak saatler! Polisle çatışan suç makinesi intihar etti

Gaziantep'te polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, okul bahçesinde polisle çatıştı. Yakalanacağını anlayınca intihar eden şüphelinin 39 ayrı suç kaydı ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede polis ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasına aracıyla yaklaşan İ.H.K isimli şahıs, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

OKUL BAHÇESİNDE POLİSLE ÇATIŞTI

Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateşle karşılık veren şahıs, aracından inerek yakındaki Nezahat Kemal Akınal İlkokulu bahçesine kaçtı.

Gaziantepte sıcak saatler! Polisle çatışan suç makinesi intihar etti
Başlık ResmiGaziantepte sıcak saatler! Polisle çatışan suç makinesi intihar etti

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken okul bahçesinde de kısa süre polisle çatışan şahıs, yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurarak hayatını kaybetti.

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SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polisle çatışma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheli şahsın 39 ayrı suç kaydı olduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şahsın cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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