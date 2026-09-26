İstanbul depreminde kritik ayrıntı ortaya çıktı! "Mesele sadece büyüklük değil"

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'daki deprem tehlikesine ilişkin değerlendirmesinde İstanbul ile İzmit'teki sarsıntıların aynı şekilde hissedilmeyebileceğine dikkat çekti. Bektaş, deprem riskinin yalnızca büyüklük üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek farklı yapıların sarsıntıdan nasıl etkilenebileceğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, özellikle 'beklenen büyük Marmara depremi'ne ilişkin değerlendirmeleri ile dikkat çekiyor.

Bektaş, son paylaşımında Marmara Bölgesi'ndeki deprem tehlikesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı ve İstanbul ile İzmit'teki sarsıntıların farklı özellikler gösterebileceğine işaret etti.

Bektaş 6,2 büyüklüğündeki Silivri depremine dikkat çekti. Uzman isim fayın daha yavaş ve segmentli kırılması ile Marmara'nın kalın genç sediman örtüsünün yer hareketinin frekans içeriğini etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.

YALNIZCA BÜYÜKLÜK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Uzun periyotlu hareketlerin özellikle yüksek ve esnek İstanbul yapıları açısından önem taşıdığına dikkat çeken Bektaş, Marmara'daki deprem tehlikesinin yalnızca depremin büyüklüğü üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmayacağını ifade etti.

Bektaş, "Asıl soru: İstanbul hangi frekansta ve ne kadar süre sallanacak?" diyerek farklı yükseklikteki binaların bu hareketlerden nasıl etkilenebileceğinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İzmit depreminde yüksek frekanslı ve kısa periyotlu hareketlerin daha belirgin olması halinde yüksek binaların görece daha az etkilenebileceğini belirten Bektaş, İstanbul'da uzun periyotlu hareketlerin öne çıkması durumunda ise yüksek ve esnek binaların maruz kalacağı talebin artabileceğini kaydetti.

Bektaş ayrıca alçak ve rijit binaların uzun periyotlu hareketlere farklı tepki verebileceğine de dikkat çekti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala