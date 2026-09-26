Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu olmaya devam ediyor. Dizide Neslihan karakterini genç oyuncu Doğa Bayram canlandıracak. Peki Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir? Doğa Bayram kaç yaşında, nereli? İşte Doğa Bayram'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri...

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Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, yeni sezonun dikkat çeken televizyon projeleri arasında yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Burak Müjdeci'nin üstlendiği yapım, Meksika yapımı Rubi dizisinden Türkiye'ye uyarlanıyor. Dizinin başrollerinde yer alan karakterlerden biri olan Neslihan'ı ise genç oyuncu Doğa Bayram canlandıracak. Peki, Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, Doğa Bayram kaç yaşında, nereli?

Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, Doğa Bayram kaç yaşında, nereli? Yeni dizinin oyuncu kadrosu gündemde

BAŞKALARININ HAYATI NESLİHAN KİMDİR?

Başkalarının Hayatı dizisinde Neslihan karakterini Doğa Bayram canlandırıyor. Neslihan, dizinin merkezindeki Hülya'nın üniversiteden sınıf arkadaşı olarak hikayeye dahil oluyor.



Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, Doğa Bayram kaç yaşında, nereli? Yeni dizinin oyuncu kadrosu gündemde

DOĞA BAYRAM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

24 yaşındaki Doğa Bayram, 14 Mayıs 2002 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi. Bayram, 2024 yılında ekran yolculuğuna başlayan Sahipsizler dizisiyle daha geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı. Yapımda Zeliha karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle genç oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir, Doğa Bayram kaç yaşında, nereli? Yeni dizinin oyuncu kadrosu gündemde

Bayram'ın kariyerindeki yeni durağı ise Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı oldu. Oyuncu, yapımda Neslihan karakterini canlandırara Eylül Lize Kandemir'in canlandırdığı Hülya'nın sınıf arkadaşı olarak ekrana gelecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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