Star TV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu ve entrika ağırlıklı hikayesiyle ekran yolculuğuna başladı. Ay Yapım imzalı dizide Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Demirhan Demircioğlu, Doğa Bayram ve Mehmet Aslantuğ başta olmak üzere çok sayıda deneyimli ve genç oyuncu bir araya geliyor. İşte, Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterler...

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Meksika yapımı Rubi'den uyarlanan Başkalarının Hayatı'nda, daha iyi ve lüks bir hayat arayışındaki Hülya'nın çevresinde gelişen olaylar anlatılıyor. Peki Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncuları kim, hangi karakteri canlandırıyor? İşte Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu ve karakterleri...

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterler! Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle ekranlarda

BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Eylül Lize Kandemir – Hülya

Burak Berkay Akgül – Sarp

Demirhan Demircioğlu – Erim

Doğa Bayram – Neslihan

Mehmet Aslantuğ – Fikret

Sezin Akbaşoğulları – Mediha

Tolga Tekin – Haluk Sarıca

Oya Okar – Jale Sarıca

Hazar Motan – Sema

Feri Güler – Nermin

Esra Kızıldoğan – Perihan

Deniz Ekinci – Gülizar

Sinem Dağ – Dila

Lorin Merhart – Mustafa

Elif İnci

Cem Baza

İbrahim Şahin

Zümra Sağdınç

Erkan Bektaş

Mehmet Yılmaz Ak

Fırat Kaymak

Ali Pınar

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterler! Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle ekranlarda

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin ana karakteri Hülya, maddi imkanları sınırlı bir genç kadın olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite eğitimi gören Hülya, sahip olduğu hayatın sınırlarını aşmak ve hayalini kurduğu zenginlik ile konfora ulaşmak istiyor.

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterler! Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle ekranlarda

Güzelliğinin ve çevresindeki insanların ilgisinin farkında olan Hülya, istediği hayatı elde etmek için riskli kararlar almaya başlıyor. Ancak daha iyi bir hayat arayışı zaman içerisinde onu aşk, entrika ve güç mücadelelerinin içine sürüklüyor.

Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterler! Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle ekranlarda

Hülya'nın hayatındaki en önemli kişilerden biri doktor Sarp olurken, üniversiteden tanıdığı Neslihan ve Sarp'ın yakın çevresindeki Erim de hikayenin önemli karakterleri arasında bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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