Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterler! Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle ekranlarda
Star TV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu ve entrika ağırlıklı hikayesiyle ekran yolculuğuna başladı. Ay Yapım imzalı dizide Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Demirhan Demircioğlu, Doğa Bayram ve Mehmet Aslantuğ başta olmak üzere çok sayıda deneyimli ve genç oyuncu bir araya geliyor. İşte, Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterler...
Meksika yapımı Rubi'den uyarlanan Başkalarının Hayatı'nda, daha iyi ve lüks bir hayat arayışındaki Hülya'nın çevresinde gelişen olaylar anlatılıyor. Peki Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncuları kim, hangi karakteri canlandırıyor? İşte Başkalarının Hayatı oyuncu kadrosu ve karakterleri...
BAŞKALARININ HAYATI OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Eylül Lize Kandemir – Hülya
Burak Berkay Akgül – Sarp
Demirhan Demircioğlu – Erim
Doğa Bayram – Neslihan
Mehmet Aslantuğ – Fikret
Sezin Akbaşoğulları – Mediha
Tolga Tekin – Haluk Sarıca
Oya Okar – Jale Sarıca
Hazar Motan – Sema
Feri Güler – Nermin
Esra Kızıldoğan – Perihan
Deniz Ekinci – Gülizar
Sinem Dağ – Dila
Lorin Merhart – Mustafa
Elif İnci
Cem Baza
İbrahim Şahin
Zümra Sağdınç
Erkan Bektaş
Mehmet Yılmaz Ak
Fırat Kaymak
Ali Pınar
BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizinin ana karakteri Hülya, maddi imkanları sınırlı bir genç kadın olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite eğitimi gören Hülya, sahip olduğu hayatın sınırlarını aşmak ve hayalini kurduğu zenginlik ile konfora ulaşmak istiyor.
Güzelliğinin ve çevresindeki insanların ilgisinin farkında olan Hülya, istediği hayatı elde etmek için riskli kararlar almaya başlıyor. Ancak daha iyi bir hayat arayışı zaman içerisinde onu aşk, entrika ve güç mücadelelerinin içine sürüklüyor.
Hülya'nın hayatındaki en önemli kişilerden biri doktor Sarp olurken, üniversiteden tanıdığı Neslihan ve Sarp'ın yakın çevresindeki Erim de hikayenin önemli karakterleri arasında bulunuyor.