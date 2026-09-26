Manisa’da bir evde iki acı! Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı
Manisa’da İsa Acar ve eşi Mümine Acar, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Mümine Acar’ın annesinin çiftten haber alamaması üzerine evlerine gitmesiyle ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşanan olayda, İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar’dan (54) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta
İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Öte yandan Mümine Acar’ın annesinin de eve geldiği, kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı öğrenildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa Acar ve Mümine Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.