Manisa’da bir evde iki acı! Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı

Manisa’da İsa Acar ve eşi Mümine Acar, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay, Mümine Acar’ın annesinin çiftten haber alamaması üzerine evlerine gitmesiyle ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşanan olayda, İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar’dan (54) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çiftin yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa’da bir evde iki acı! Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Öte yandan Mümine Acar’ın annesinin de eve geldiği, kızını ve damadını yerde kanlar içerisinde bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı öğrenildi.

Manisa’da bir evde iki acı! Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa Acar ve Mümine Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Manisa’da bir evde iki acı! Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’da bir evde iki acı! Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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