Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini izledi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini izledi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın final müsabakasını izledi.

Kaydet
|

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu Kapanış Programı'nın ardından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Emin Ger, güreş meydanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

PEHLİVANLARI TEBRİK ETTİ

Başpehlivan kategorisinde Mustafa Taş ve Orhan Okulu'nun final müsabakasını takip eden Erdoğan, pehlivanları tebrik etti.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası
Başlık ResmiYağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası

TANZANYALI OSMAN ALİ İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, er meydanındaki mücadeleyi izlerken yanına gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı Osman Ali Davutoğlu ile sohbet etti.

Kispetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpen, Balıkesir'de bir spor kulübünün güreş takımında yer alan ve katıldığı yarışmalarda "Arap Osman" olarak tanınan Davutoğlu, güreş sporuna duyduğu ilgiyi anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği Davutoğlu'nun, Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu tarafından evlat edinildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemer hediye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de müsabakayı izledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
SORUŞTURMADA YENİ TEDBİRLER!
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
"YÜZLERİNE ŞAMAR GİBİ İNDİ"
Bu fotoğrafı hatırlatıp meydan okudu
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
METEOROLOJİ TEK TEK AÇIKLADI
İstanbul dahil 14 il için kritik uyarı
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
İŞTE İSTANBUL'DAKİ DAİRELER
10 bin liraya kiralık ev dönemi başlıyor!
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
Minguzzi davasında tahliye oldu, TikTok'ta yayın açtı
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
'G.SARAY ZARAR ETMEZ'
Servet ödenen Batrakov için çarpıcı sözler
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
TAM 1 YIL SONRA HESAP VAKTİ
Kızı ilk kez hakim karşısına çıkacak
PAZARDA YERE YIĞILDI
PAZARDA YERE YIĞILDI
Milletvekili Ağbaba ambulansla hastaneye kaldırıldı
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mbappe'den peş peşe Arda Güler paylaşımları
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi flaş karar
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor!
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Buruk'tan ilk 11 için 3 kritik karar birden
BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!
BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!
Demiryolu kablolarını söküp tren seferlerini felç ettiler
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
KİLOSU 900 BİN TL!
KİLOSU 900 BİN TL!
"Kayseri'de yetişmez" dediler, kimseyi dinlemedi
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta
Ölümünün üzerinden 1 yıl geçti... Güllü'nün kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! Gözler kritik dört tanıkta
Kaydet
Batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili dikkat çeken çağrı! Aileler taleplerini iletti
Batan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle ilgili dikkat çeken çağrı
Kaydet
Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geldi? 3 dönem transfer cezası gündemde!
Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geldi?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.