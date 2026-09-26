Fenerbahçe'ye transfer yasağı mı geldi? 3 dönem transfer cezası gündemde!

Fenerbahçe'de FIFA'nın transfer yasağı kararı gündeme geldi. FIFA'nın kayıtlarında sarı-lacivertli kulüp için üç transfer dönemini kapsayan bir oyuncu kayıt yasağı yer aldı. Fenerbahçe ise yaptığı açıklamada yaptırımın geçici olduğunu ve kararın Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesiyle bağlantılı bulunduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe'de 26 Eylül 2026 itibarıyla transfer yasağı gündemi oluştu. FIFA'nın kulüpler için yayımladığı kayıt yasağı bilgilerinde sarı-lacivertli ekibin üç dönemlik yaptırımla karşı karşıya olduğu görüldü. Gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetiminden konuya ilişkin açıklama geldi.

Fenerbahçeye transfer yasağı mı geldi? 3 dönem transfer cezası gündemde!

FENERBAHÇE'YE TRANSFER YASAĞI MI GELDİ?

FIFA'nın transfer yasağı listesinde Fenerbahçe de yer aldı. Sarı-lacivertli kulüp için üç transfer dönemini kapsayan kayıt kısıtlaması uygulanırken, yönetimden kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama geldi. Fenerbahçe, FIFA kararının Youssef En-Nesyri transferindeki bonservis ödemesiyle bağlantılı olduğunu ve yaptırımın kalıcı olmadığını duyurdu. Kulüp, FIFA tarafından belirlenen ödemenin yapılmasının ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla yasağın kaldırılacağını bildirdi.

Fenerbahçeye transfer yasağı mı geldi? 3 dönem transfer cezası gündemde!

FENERBAHÇE'YE NEDEN TRANSFER YASAĞI GETİRİLDİ?

Faslı golcü Youssef En-Nesyri Temmuz 2024'te İspanya'nın Sevilla takımından Fenerbahçe'ye transfer edilmişti. Oyuncunun bonservisi için Sevilla'ya yapılması gereken ödemeler taksitler halinde planlanmıştı.

Kulübün açıklamasında, söz konusu transfer kapsamında 30 Nisan 2026 tarihinde ödenmesi gereken taksidin zamanında karşılanmadığı belirtildi.

Fenerbahçeye transfer yasağı mı geldi? 3 dönem transfer cezası gündemde!

Fenerbahçe FIFA'nın kararında belirtilen ödemenin 28 Eylül 2026 Pazartesi ilk mesai gününde gerçekleştirileceğini duyurdu. Ödemenin ardından FIFA nezdindeki gerekli idari işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasağının kaldırılması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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