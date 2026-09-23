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Spor

"Rüya transfer" bitti: Real Madrid'den ayrıldı, yeni takımı belli oldu

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Başlık Resmi Rüya transfer bitti: Real Madridden ayrıldı, yeni takımı belli oldu

İspanyol devi Real Madrid'le sözleşmesi sona eren David Alaba'nın yeni adresi belli oluyor. İtalyan basını, 34 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun transferini duyurdu.

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Bayern Münih'te 10 yıl forma giydikten sonra 2021'de Real Madrid'in yolunu tutan David Alaba, İspanyol ekibiyle sözleşmesinin sona ermesiyle temmuz ayında serbest kalmıştı. Yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan Avusturyalı stoper, liglerin başlamasına rağmen hiçbir takımla anlaşamamıştı. Alaba'nın yeni adresinin Serie A olacağı ileri sürüldü.

"RÜYA GİBİ TRANSFER"

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre; Udinese, bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağladı. Haberde, Avusturyalı yıldızın, Serie A kulübü için "rüya gibi bir transfer" olduğundan bahsedildi.

David Alaba, Real Madrid'de geçirdiği 5 sezonda 132 maça çıktı ve 11 kupa kazandı.
Başlık ResmiDavid Alaba, Real Madrid'de geçirdiği 5 sezonda 132 maça çıktı ve 11 kupa kazandı.

ALABA'NIN KARİYERİ

Dünyaca ünlü stoper, 673 maçta 53 gol ve 75 asistlik performans sergiledi. Bayern Münih ve Real Madrid formalarıyla 2'şer defa olmak üzere toplamda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Alaba, 16 yıllık profesyonel kariyerinde 35 kupa kaldırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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