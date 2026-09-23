KPSS Ön Lisans oturumuna sayılı gün kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınav için son kontrollerini yapan adaylar, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ne zaman açıklanacak?

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Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen ön lisans mezunları, KPSS Ön Lisans sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM’nin iki yılda bir düzenlediği sınav yaklaşırken adayların dikkati, sınav takvimine ve giriş belgelerine ilişkin duyurulara çevrildi.

Sınava katılacak binlerce aday, sınav yerlerini öğrenmek için giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor.

2026 KPSS Ön Lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava günler kalması nedeniyle sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalar hız kazandı.. ÖSYM, sınav giriş yerlerini belirten belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor. KPSS ön sınav yerlerinin 27 Eylül 2026 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.

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