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T-Otomobil

Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı

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Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Başlık ResmiTesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı

Tesla Türkiye'deki araç satışlarında kredi kartıyla ödeme seçeneğini kullanıma açtı. Şirket belirli kredi kartlarına 12 aya varan taksitlerle araç satışına başladı.

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Tesla, Türkiye'deki otomobil satışlarında ödeme seçeneklerini genişletti. Firma, otomobil bedelinin kredi kartıyla ödenmesine ve bazı banka kartı programlarında taksitlendirme yapılmasına imkan tanımaya başladı.

Şirketin müşterilerine yolladığı ödeme tablosunda Axess, Bankkart, Bonus, Maximum, Paraf, QNB, Sağlam Kart ve World için farklı taksit seçenekleri yer aldı. Visa ve Mastercard ile ise tek çekim ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Tesla'nın Türkiye destek sayfasında otomobil ödemeleri için banka havalesi ve finansman yoluyla ödeme seçenekleri gösterilmeyi sürdürüyor. Kredi kartıyla ödeme, satın alma sürecine eklenen yeni bir seçenek oldu.

Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Başlık ResmiTesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı

12 TAKSİT SEÇENEĞİ EKLENDİ

Tesla tarafından paylaşılan ödeme tablosuna göre kredi kartıyla tek çekimde bütün kartlar için yüzde 3,83 oran uygulanıyor. Taksit sayısı arttıkça toplam ödeme tutarındaki ek maliyet de yükseliyor.

12 taksit seçeneğinde Bankkart ve World, yüzde 30,60 oranla tabloda en düşük ek maliyete sahip kartlar oldu. Bu oran Axess, Maximum ve QNB'de yüzde 34,48; Bonus'ta yüzde 34,34; Paraf'ta yüzde 34,37 olarak belirtiliyor.

Altı taksit seçeneğinde ise oranlar Bankkart'ta yüzde 15,14, World'de yüzde 15,19, Bonus'ta yüzde 16,82, Paraf'ta yüzde 16,85, Axess, Maximum ve QNB'de yüzde 16,92 seviyesinde.

KartTek çekim6 taksit12 taksit
Axess%3,83%16,92%34,48
Bankkart%3,83%15,14%30,60
Bonus%3,83%16,82%34,34
Maximum%3,83%16,92%34,48
Paraf%3,83%16,85%34,37
QNB%3,83%16,92%34,48
World%3,83%15,19%30,60
Tesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı
Başlık ResmiTesla kredi kartına 12 ay taksitle araç satışına başladı

TEK ÇEKİM ÖDEMELERİNDE DE KOMİSYON UYGULANIYOR

Yeni ödeme yönteminde dikkat çeken detaylardan biri, kredi kartıyla yapılan tek çekim ödemelerinde de yüzde 3,83 oran uygulanması. Böylece kredi kartıyla ödeme, banka havalesine kıyasla ek bir maliyet oluşturuyor.

Örneğin Bankkart'ta iki taksit için yüzde 6,51, altı taksit için yüzde 15,14 oran uygulanırken, World'de iki taksit için yüzde 6,95, altı taksit için yüzde 15,19 oran belirtiliyor.

TESLİMDEN ÖNCE ÖDEMENİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Tesla, Türkiye'de doğrudan satış modeliyle faaliyet yapıyor. Siparişin sonrasında nihai araç bedeli Tesla hesabı üstünden görüntüleniyor ve aracın tesliminden önce ödemenin tamamlanması gerekiyor.

Kredi kartı seçeneğinin ilave edilmesiyle müşteriler, yeterli kart limitine sahip olmaları durumunda araç bedelinin hepsini tek çekim ya da belirlenen taksit seçenekleriyle ödeyebilecek.

Taksit sayısı yükseldikçe uygulanan oranların da yükselmesi sebebiyle kredi kartıyla gerçekleştirilen ödemenin toplam maliyeti, araç bedeline göre önemli ölçüde değişebiliyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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