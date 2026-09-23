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Politika

Bakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"

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Suçla mücadele kapsamında Emniyet Teşkilatı’na önemli mesajlar veren İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 5 kritik talimatını sıraladı. Bakan Çiftçi “İlk 30 gün içinde şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracaksınız. Yeni suç örgütleri ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Mahallede ve sahada olacaksınız. Mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz" dedi.

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Ankara’da Emniyet Müdürleri ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, dün meydana gelen okul saldırısının ardından, suçla mücadelede önemli noktalara dikkat çekti.

Bakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
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EMNİYET TEŞKİLATI'NA 5 TALİMAT

Emniyet Teşkilatı çalışanlarına seslenen Bakan Çiftçi, “Değerli çalışma arkadaşlarım, bu çerçevede sizlerden özellikle şu hususlara dikkat etmenizi özellikle istirham ediyorum” diyerek şu talimatları sıraladı:

  • Birincisi, şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracaksınız. Göreve başladığınız andan itibaren ilinizi, ilçelerinizi, mahallelerinizi ve risk bölgelerinizi yakından takip edeceksiniz. İlk 30 gün içinde şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracak personelinizi, devriyelerinizi ve operasyonlarınızı bu tabloya göre planlayacaksınız. Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz.
  • İkincisi yeni suç örgütleri ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız. Yeni nesil suç örgütleri malumlarınız bizim 2026 yılında öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. Sadece suçu işleyene değil, arkasındaki yapıya talimat verene, silahı sağlayana, parayı yönetene ve eleman değiştirene ulaşacaksınız.
Bakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
  • Üçüncüsü, sokağa ve dijital dünyayı bir sadece sokakta işlenmiyor. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanat platformu, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Siber birimlerimiz, istihbaratımız ve operasyonel birimlerimiz koordineli çalışacak. Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehditin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz.
  • Dördüncüsü, mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek, muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız.İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve güçlendirecek. görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.
  • Beşincisi mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz. Koruma kararlarını yakından takip edecek tekrar mağduriyetin önüne geçeceğiz.
Bakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"

"SOKAK SOKAK RİSKLERİ BİLMELİYİZ"

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

Bizim devlet anlayışımızda makam millete hizmetin emaneti hakkıyla taşımanın ve büyük bir mesuliyeti üstlenmenin adıdır. Üzerinizdeki üniforma, omuzlarınızdaki rütbe ve bulunduğunuz makam bu aziz milletin emanetidir. Bu nedenle mahalle mahalle sokak sokak riskleri bilmeli, suç haritalarını okumalı ve tedbirlerinizi buna göre almalısınız. Suç dünyası da hızla değişiyor. Sosyal medya ve dijital platformlardan yeni nesil suç çetelerine kadar karşımıza çıkan bütün tehditlere karşı yöntemlerimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor.

Bakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"

"DİJİTAL İZLERİ TAKİP ETMELİYİZ"

Özellikle gençlerimizi hedef alan onları para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakmamalıyız. Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman değiştirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip etmeliyiz. Çünkü bizim mücadelemiz evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir.

Bakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
Başlık ResmiBakan Çiftçi’den emniyet müdürlerine 30 gün talimatı: "Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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