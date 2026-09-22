Kamyona binmemek için ortalığı birbirine kattı! Ahırdan uçarak kaçmaya çalışan dana kamerada

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Çankırı'da yayladan getirilip kamyona bindirilmek istenen 50 büyükbaş hayvandan biri, sahiplerine zor anlar yaşatarak ahırda ortalığı birbirine kattı. Kaçmak için adeta uçarak çevredekilere ecel terleri döktüren firari dana, uzun uğraşlar sonucunda gözleri bağlanarak güçlükle araca yüklenebildi. Olayın ardından konuşan besici Akif Metin'in, geçen yıl aynı dananın ağabeyinin de benzer bir kaçışa imza attığını belirterek "Galiba bu hayvanın genetiğinde problem var" demesi izleyenleri tebessüm ettirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çankırı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇankırı

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