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Dünya

3 tepsiyle başladı, şimdi dünya tanıyor! Gaziantep’ten geliyor, paraya para demiyor: İşte New York’un ‘Baklava Adam’ı

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3 tepsiyle başladı, şimdi dünya tanıyor! Gaziantep’ten geliyor, paraya para demiyor: İşte New York’un ‘Baklava Adam’ı
Başlık Resmi3 tepsiyle başladı, şimdi dünya tanıyor! Gaziantep’ten geliyor, paraya para demiyor: İşte New York’un ‘Baklava Adam’ı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’li girişimci Jacob Komarow’un hayatı, bir iddia üzerine satmaya başladığı Türk baklavasıyla değişti. Gaziantep’ten temin ettiği baklavaları New York ve Kaliforniya’da sokak sokak gezerek satan Komarow kısa sürede kendi markasını oluştururken, aylık ortalama 20 bin doların üzerinde (yaklaşık 976 bin TL) para kazanıyor.

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ABD’li girişimci Jacob Komarow’un hayatı, 2021 yılında bir iddia üzerine satmaya başladığı Türk baklavalarıyla aniden değişti. CNBC Make It’in haberine göre, sabit bir dükkânı bulunmayan Komarow, bugün kendi kurduğu Good Baklava markasıyla sokaklarda, festivallerde, parklarda ve konserlerde satış yaparak paraya para demiyor.

İDDİA ÜZERİNE BAŞLADI

'Baklava Guy' olarak tanınan Komarow’un baklava macerası 2021 yılında Kaliforniya’da katılacağı bir konser öncesinde başladı. Konser alanındaki insanlara satmak üzere üç tepsi baklava alan Komarow, arkadaşıyla ürünlerin tamamını satabileceğine dair iddiaya girdi. Kısa sürede baklavaları bitirip elde ettiği parayı artırınca, bu deneyimi ek gelir kaynağı haline getirmeye karar verdi.

3 tepsiyle başladı, şimdi dünya tanıyor! Gaziantep’ten geliyor, paraya para demiyor: İşte New York’un ‘Baklava Adam’ı
Başlık Resmi3 tepsiyle başladı, şimdi dünya tanıyor! Gaziantep’ten geliyor, paraya para demiyor: İşte New York’un ‘Baklava Adam’ı

BAKLAVALARI GAZİANTEP’TEN TEDARİK EDİYOR

2022 yılında New Jersey’nin Paterson kentinde Türk bir satıcıdan aldığı fıstıklı baklavayı tattığında ürünün kalitesinden çok etkilendiğini belirten girişimci, o anı “Aklım başımdan gitti” sözleriyle dile getirdi. Bu gelişmenin ardından Türkiye’deki bir fırınla bağlantı kurarak baklavaları doğrudan Gaziantep’ten tedarik etmeye başladı.

BİRÇOK MARKAYLA İ BİRLİĞİ YAPMAYA BAŞLADI

Zamanla satışlarını konser ve etkinlik alanlarının dışına taşıyan Komarow, New York’taki parklarda ve geçici satış noktalarında baklava satarken sosyal medyada paylaştığı videolar sayesinde geniş kitlelere ulaştı. Yaşadığı bu hızlı değişimi “Birdenbire markalar ortaklık kurmak için bize ulaşmaya başladı” ifadeleriyle anlatan girişimci, ulusal çapta birçok marka ve yerel işletmeyle iş birliği yapmaya başladı.

3 tepsiyle başladı, şimdi dünya tanıyor! Gaziantep’ten geliyor, paraya para demiyor: İşte New York’un ‘Baklava Adam’ı
Başlık Resmi3 tepsiyle başladı, şimdi dünya tanıyor! Gaziantep’ten geliyor, paraya para demiyor: İşte New York’un ‘Baklava Adam’ı

CNBC Make It'in incelediği belgelere göre Good Baklava, son 9 aylık dönemde sokak satışları, geçici satış noktaları, kafelere yapılan toptan satışlar ve internet siparişlerinden aylık ortalama 20 bin doların üzerinde gelir elde etti.

Baklavalarını doğrudan tüketiciye ulaştırmanın yanı sıra kafelere tedarik sağlayan, internet üzerinden sipariş alan ve geçici satış noktaları kuran Komarow, işini büyütüp bir mağaza açmayı hedefliyor.

Şakayla başlayan olayın artık bir ‘Amerikan rüyası’na dönüştüğünü belirten girişimci, baklavayı 'dünyanın en iyi hamur işi’ olarak nitelendiriyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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