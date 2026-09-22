İlçedeki devasa plato görenleri şaşırtıyor! "Sancı; İslamiyet'in Doğuşu" filmi merakla bekleniyor

"Sancı; İslamiyet'in Doğuşu" filminin çekimleri devam ediyor. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kurulan ve uluslararası projelere ev sahipliği yapan Çayırova Film Platosu'nu görenler tarihe yolculuk yapıyor.

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar mevkisinde bulunan ve TRT ortak yapımı "Sancı; İslamiyet'in Doğuşu" filminin çekimlerinin yapıldığı seti ziyaret etti.

Platonun, ilçenin kültürel tanınırlığına sağlayacağı katkılar hakkında yetkililerden bilgi alan Çiftçi, filmin yapımcısı Bilal Kalyoncu, oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi. Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, film platosunun ilçeye büyük değer kattığını belirterek, Çayırova'nın kültür ve sanat alanında bölgesel ve ulusal çapta tanınması açısından bu tür projelerin önem taşıdığını vurguladı.

İlçedeki devasa plato görenleri şaşırtıyor! Sancı; İslamiyetin Doğuşu çekimlerinden fotoğraflar dikkat çekti

"ÇAYIROVA'MIZA BU FİLM PLATOSU ÇOK YAKIŞTI"

Sinema sektörünün kent tanıtımındaki rolüne dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sinema, İslam tarihi ve ülkemiz için çok önemli. Tabii bu filmin Çayırova'da çekiliyor olması ayrı bir önem ifade ediyor. Çayırova'mızın kültür ve sanat alanında bölgesel ve ülkesel olarak tanınması, Çayırova'nın bu filmin çekildiği bir ilçe olarak bilinmesi bizim için çok önemli. Bu çalışma TRT ile ortak yapım olarak devam ediyor. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza Çayırova'da bu güzel çalışmanın yapılması adına verdiği desteklerden ötürü de teşekkür ediyorum. Çayırova'mıza bu film platosu çok yakıştı. Çayırovalı ilçe sakinlerimizin ilerleyen günlerde bu alanlardan faydalanmasını sağlayacak daha güzel çalışmaları da hayata geçireceğiz."

İlçedeki devasa plato görenleri şaşırtıyor! Sancı; İslamiyetin Doğuşu çekimlerinden fotoğraflar dikkat çekti

İlçedeki devasa plato görenleri şaşırtıyor! Sancı; İslamiyetin Doğuşu çekimlerinden fotoğraflar dikkat çekti

İlçedeki devasa plato görenleri şaşırtıyor! Sancı; İslamiyetin Doğuşu çekimlerinden fotoğraflar dikkat çekti

İlçedeki devasa plato görenleri şaşırtıyor! Sancı; İslamiyetin Doğuşu çekimlerinden fotoğraflar dikkat çekti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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