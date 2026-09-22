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İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak, ‘Uygulama’ deyip kandırıyorlar

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Kocaeli’de aracını satmak için ilan veren Bahadır Bostan, dolandırıcıların oyununu bozdu. Ödemeyi güvenli kapora sistemi" adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapacağını belirten şüpheli, Bostan’ı arayarak “Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek” dedi. Durumdan şüphelenen Bostan, polise gitti, tuzağa düşmedi.

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Kocaeli'de yaşayan Bahadır Bostan, 20 Eylül'de aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa sundu. Bostan'a telefonla ulaşan ve aracı almak istediğini belirten dolandırıcının oyununu, Bostan’ın dikkati bozdu.

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“PARA YATIR, HESABINDAN EKSİLMEYECEK”

Dolandırıcı ödemenin "güvenli kapora sistemi" adı verilen yeni bir uygulama üzerinden yapılacağını söyledi ve ertesi gün Bostan'ı tekrar aradı. Şüpheli, noter masrafı ve sembolik işlem bahanesiyle mobil bankacılık üzerinden 39 bin 512 lira yatırmasını isteyerek, bu paranın hesabından eksilmeyeceğini iddia etti.

Dolandırılmaya çalışıldığını fark ederek polis ekiplerine başvuran Bostan, işlemi yapıyormuş gibi davranarak o anları cep telefonuyla kaydetti.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak, ‘Uygulama’ deyip kandırıyorlar
Başlık Resmiİkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak, ‘Uygulama’ deyip kandırıyorlar

“ORADA ANLADIM DOLANDIRICI OLDUĞUNU”

Bostan, yaşananları şöyle anlattı:

Dolandırıcı arkadaşlar aradı. 'Aracı biz aldık, kaporanı göndereceğiz' dediler. Aradan bir saat geçtikten sonra tekrar aradılar, 'Yarın için güvenli kapora sistemiyle göndereceğiz paranı' dediler. Ben de öyle bir sistem olmadığını söyledim kendilerine, az çok bu işleri biliyoruz devamlı araba alış-satışı yaptığımız için. Böyle bir sistem olmadığını söyledim, yeni sisteme girdiğini söyledi. Bu arkadaş bana postanede çalıştığını söyledi. Pazartesi sabahı da beni aradı, 'Abi notere geçiyorum, paranı gönderiyorum. Onun için seni arayacağım tekrar noterden' dedi. Sonra notere gittiğini beyan etti. Aradılar beni o esnada, 'Mobil bankacılığına giriş yap, sen de aynı işlemi yapacaksın ama senden para düşmeyecek' dedi. Ben orada anladım dolandırıcılık vakası olduğunu.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak, ‘Uygulama’ deyip kandırıyorlar
Başlık Resmiİkinci el araç alacaklar dikkat! Dolandırıcılardan yeni tuzak, ‘Uygulama’ deyip kandırıyorlar

“UYANIK OLSUNLAR”

Emniyetle iletişime geçtiğini belirten Bostan “Video kaydı aldım görüşmemizi, gerçekten o işlemi yapacakmış gibi. Vatandaşlarımız uyanık olsun bu konuda çünkü bu işlere daha yeni başlamış, insanları bu şekilde dolandırıyorlar. Sonuçta para kolay kazanılmıyor” dedi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocaeli
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