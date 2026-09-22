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25.Dönem PMYO sonuçları sorgulama! PMYO sonuçları açıklandı

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25.Dönem PMYO sonuçları sorgulama! PMYO sonuçları açıklandı
Başlık Resmi25.Dönem PMYO sonuçları sorgulama! PMYO sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 2026 yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar 25.Dönem PMYO sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

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Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı 25. Dönem Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Giriş Sınavı sonuçları için bekleyiş 22 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. PMYO sınav sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edildi. Yapılan duyuruda, sınav sonuçlarının adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyeceği belirtildi. Resmi internet sitesinde yayımlanan sonuçların tebligat niteliğinde olduğu ifade edildi.

Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama

25.Dönem PMYO sonuçları sorgulama! PMYO sonuçları açıklandı
Başlık Resmi25.Dönem PMYO sonuçları sorgulama! PMYO sonuçları açıklandı

PMYO SONUÇ DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığı sonuç duyurusunda; ""2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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