Müge Anlı’da aranan Ayşegül Yaşar’ın acı sonu ortaya çıktı! Katil zanlısı tutuklandı
Osmaniye’de 26 Ağustos’ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar’dan acı haber geldi. Müge Anlı’nın programında da aranan Yaşar’ın cansız bedeni, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Yaşar’ın, bilezikleri ve diğer ziynet eşyaları için öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Tamer Kahveci tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Kahveci’nin annesi ve babası hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos günü akşam saatlerinde yürüyüş yapmak amacıyla Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki evinden ayrıldı. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Yaşar’ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi.
Yaşar’ın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Günler süren çalışmalardan sonuç alınamayınca 54 yaşındaki kadının kaybolması, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da taşındı.
AİLESİ MÜGE ANLI’YA BAŞVURMUŞTU
Yaşar’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kaybolduğu gün Tamer Kahveci ile görüştüğü belirlendi. Yaşar’ın bir süre sonra Kahveci’nin aracına bindiği tespit edilirken, ikilinin birlikte hareket ettiği güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.
Konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelirken, Tamer Kahveci canlı yayında kendisine yöneltilen şüpheleri kabul etmedi. Kahveci, aracında meydana gelen bir arıza nedeniyle Yaşar ile yollarının ayrıldığını öne sürdü.
Yaşar’ın kendi isteğiyle yanından ayrıldığını savunan Kahveci, 54 yaşındaki kadının taksiye binerek bölgeden uzaklaştığını iddia etti. Ancak soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular, olayın farklı bir boyutunu ortaya çıkardı.
İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Tamer Kahveci hakkında yakalama işlemi gerçekleştirildi. Gözaltına alınan Kahveci’nin emniyette verdiği ifadesinde, Ayşegül Yaşar’ı araç içerisinde öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Kahveci’nin ifadesinde gösterdiği bölgeye giden ekipler, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben mevkisinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, toprağa gömülmüş kadın cesedi bulundu.
Ceset üzerinde yapılan incelemeler ve adli işlemlerin ardından bulunan kişinin Ayşegül Yaşar olduğu belirlendi. Böylece 26 Ağustos’ta başlayan kayıp vakasının, cinayet soruşturmasına dönüştüğü ortaya çıktı.
AYŞEGÜL YAŞAR’I BİLEZİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Ayşegül Yaşar’ın kaybolduğu sırada üzerinde bulunan ziynet eşyaları da dosyanın önemli başlıklarından biri haline geldi. Edinilen bilgilere göre Yaşar’ın bilezikleri ve diğer altınlarının cinayetin ardından alındığı belirlendi.
Tamer Kahveci’nin emniyetteki ifadesinde Yaşar’dan aldığı altın ve ziynet eşyalarıyla ilgili de bilgi verdiği öğrenildi. Kahveci’nin söz konusu ziynet eşyalarını evinde sakladığını anlattığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, cinayetin ardından Yaşar’a ait altın ve ziynet eşyalarının nerede bulunduğuna ilişkin çalışmalar da yürütüldü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kahveci’nin yanı sıra ailesine yönelik de operasyon düzenlendi.
KAHVECİ'NİN ANNESİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI
Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Tamer Kahveci ile annesi A.K. ve babası H.K., 19 Eylül’de Kahramanmaraş il merkezi ile Andırın ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyede hakim karşısına çıkarılmayı beklediği sırada rahatsızlanan anne A.K.’ye, adliye bahçesine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Tedavisinin ardından A.K.’nin adli işlemlerine devam edildi.
KATİL ZANLISI TAMER KAHVECİ TUTUKLANDI
Ayşegül Yaşar’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın baş şüphelisi Tamer Kahveci, yoğun güvenlik önlemleri altında Düziçi Adliyesi’ne getirildi. Kahveci, burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahveci’nin annesi A.K. ve babası H.K. hakkında ise tutuklama yerine ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
24 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Ayşegül Yaşar’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.