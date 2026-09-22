Müge Anlı’da aranan Ayşegül Yaşar’ın acı sonu ortaya çıktı! Katil zanlısı tutuklandı

AİLESİ MÜGE ANLI’YA BAŞVURMUŞTU

Yaşar’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kaybolduğu gün Tamer Kahveci ile görüştüğü belirlendi. Yaşar’ın bir süre sonra Kahveci’nin aracına bindiği tespit edilirken, ikilinin birlikte hareket ettiği güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

Konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelirken, Tamer Kahveci canlı yayında kendisine yöneltilen şüpheleri kabul etmedi. Kahveci, aracında meydana gelen bir arıza nedeniyle Yaşar ile yollarının ayrıldığını öne sürdü.

Yaşar’ın kendi isteğiyle yanından ayrıldığını savunan Kahveci, 54 yaşındaki kadının taksiye binerek bölgeden uzaklaştığını iddia etti. Ancak soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular, olayın farklı bir boyutunu ortaya çıkardı.