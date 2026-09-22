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Manisa'da okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi

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Manisa'da okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi
Başlık ResmiManisa okul saldırısı son dakika

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşanan silahlı olayın ardından öğrenciler ve veliler, “Manisa’da okullar tatil mi?” sorusuna cevap aramaya başladı. Manisa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, Milli Eğitim Bakanlığı ise olayın meydana geldiği okulda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması ise valilikten geldi...

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 Salı sabahı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirilirken, silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Peki, Manisa'da okullar tatil mi?

Manisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi
Başlık ResmiManisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi

MANİSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre eğitim öğretime ara verilen okul, olayın meydana geldiği Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Bakanlık, söz konusu eğitim kurumunda 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiğini duyurdu. Manisa genelinde ise okullar tatil ilan edilmedi.

Manisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi
Başlık ResmiManisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi

MANİSA OKUL SALDIRISI SON DAKİKA

Manisa okul saldırısı olayı 22 Eylül 2026 Salı günü saat 07.59 sıralarında Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi.

Manisa Valiliğinin ilk açıklamasında, bölgede silahla ateş edildiğine yönelik ihbarın ardından emniyet ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Valiliğin ilk bilgilendirmesinde olaydan 8 kişinin etkilendiği ve yaralıların sağlık kuruluşlarına gönderildiği aktarıldı. Daha sonraki bilgilerde ise olayda 11 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Manisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi
Başlık ResmiManisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi

Silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayda 11 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrencilerden I.O. (16) ve B.S. (16) için hayati tehlike bulunduğu bilgisi paylaşıldı. I.O.'nun Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, diğer yaralıların ise Turgutlu'daki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralı öğrencilerin bir bölümü Turgutlu Devlet Hastanesi, diğerleri ise Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Manisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi
Başlık ResmiManisada okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi

MANİSA OKUL SALDIRISINI YAPAN KİM?

Olayın ardından güvenlik güçlerinin çalışması sonucunda silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli yakalandı. Paylaşılan bilgilere göre şüphelinin 2011 doğumlu, 15 yaşındaki H.O. olduğu belirtildi. Olayın nedeni ve saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Manisa Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Silah seslerinin ve yaralanan öğrencilerin bulunduğu haberinin yayılması üzerine çok sayıda veli okula geldi. Çocuklarına ulaşmak isteyen veliler okul çevresinde yoğunluk oluştururken, güvenlik güçleri bölgede tedbir aldı. Olayın hemen ardından okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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