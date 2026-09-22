Önce bağırdı, sonra taş fırlattı! Ormandaki ilginç ayı kovalamacası kamerada
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda seyahat eden bir grup arkadaşın, karşılarına çıkan ayıyı taş atarak uzaklaştırdığı ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ormanda ayıyla burun buruna gelen gruptakiler, seslenmelerine rağmen bölgeden ayrılmayıp tekrar karşılarına çıkan ayıya taş fırlatarak müdahale etti. Grubun içinden bir vatandaşın taş atarak üzerine doğru koşmasıyla ayının ormanlık alana girip gözden kaybolduğu o ilginç anlar saniye saniye kaydedildi.
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