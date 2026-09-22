2027 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2027 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ile dini günler takvimi...

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Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların araştırdığı konular arasında 2027 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri de yer aldı. 2027 dini günler takvimine göre yıl içerisinde iki dini bayram idrak edilecek. Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayında başlayacak.

2027 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

2027 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan arefe, 15 Mayıs 2027 Cumartesi gününe denk gelirken 2027 Kurban Bayramı 16 Mayıs 2027 Pazar günü başlayacak.

Kurban Bayramı arefesi: 15 Mayıs 2027 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 18 Mayıs 2027 Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba

2027 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. 2027 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 9 Mart 2027 Salı gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe

2027 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

2027 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Mirac Kandili

4 Ocak 2027 Pazartesi

26 Receb 1448

Berat Kandili

22 Ocak 2027 Cuma

14 Şaban 1448

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

8 Şubat 2027 Pazartesi

1 Ramazan 1448

Kadir Gecesi

5 Mart 2027 Cuma

26 Ramazan 1448

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

9 Mart 2027 Salı

1 Şevval 1448

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

10 Mart 2027 Çarşamba

2 Şevval 1448

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

11 Mart 2027 Perşembe

3 Şevval 1448

Terviye Günü

14 Mayıs 2027 Cuma

8 Zilhicce 1448

Arefe Günü

15 Mayıs 2027 Cumartesi

9 Zilhicce 1448

Kurban Bayramı 1. Günü

16 Mayıs 2027 Pazar

10 Zilhicce 1448

Kurban Bayramı 2. Günü

17 Mayıs 2027 Pazartesi

11 Zilhicce 1448

Kurban Bayramı 3. Günü

18 Mayıs 2027 Salı

12 Zilhicce 1448

Kurban Bayramı 4. Günü

19 Mayıs 2027 Çarşamba

13 Zilhicce 1448

Hicri Yılbaşı Gecesi

5 / 6 Haziran 2027 Cumartesi / Pazar

30 Zilhicce / 1 Muharrem 1448-1449

Hicri Yılbaşı Günü

6 Haziran 2027 Pazar

1 Muharrem 1449

Aşûre Gecesi

14 / 15 Haziran 2027 Pazartesi / Salı

9 / 10 Muharrem 1449

Aşûre Günü

15 Haziran 2027 Salı

10 Muharrem 1449

Mevlid Kandili

13 Ağustos 2027 Cuma

11 Rebiulevvel 1449

Üç Ayların Başlangıcı

29 Kasım 2027 Pazartesi

1 Receb 1449

Regaib Kandili

2 Aralık 2027 Perşembe

4 Receb 1449

Mirac Kandili

24 Aralık 2027 Cuma

26 Receb 1449

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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