2027 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?
2027 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2027 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ile dini günler takvimi...
Yeni yıl yaklaşırken vatandaşların araştırdığı konular arasında 2027 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri de yer aldı. 2027 dini günler takvimine göre yıl içerisinde iki dini bayram idrak edilecek. Ramazan Bayramı mart ayında, Kurban Bayramı ise mayıs ayında başlayacak.
2027 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan arefe, 15 Mayıs 2027 Cumartesi gününe denk gelirken 2027 Kurban Bayramı 16 Mayıs 2027 Pazar günü başlayacak.
Kurban Bayramı arefesi: 15 Mayıs 2027 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. gün: 16 Mayıs 2027 Pazar
Kurban Bayramı 2. gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. gün: 18 Mayıs 2027 Salı
Kurban Bayramı 4. gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. 2027 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. günü 9 Mart 2027 Salı gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe
2027 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Mirac Kandili
4 Ocak 2027 Pazartesi
26 Receb 1448
Berat Kandili
22 Ocak 2027 Cuma
14 Şaban 1448
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
8 Şubat 2027 Pazartesi
1 Ramazan 1448
Kadir Gecesi
5 Mart 2027 Cuma
26 Ramazan 1448
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
9 Mart 2027 Salı
1 Şevval 1448
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
10 Mart 2027 Çarşamba
2 Şevval 1448
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
11 Mart 2027 Perşembe
3 Şevval 1448
Terviye Günü
14 Mayıs 2027 Cuma
8 Zilhicce 1448
Arefe Günü
15 Mayıs 2027 Cumartesi
9 Zilhicce 1448
Kurban Bayramı 1. Günü
16 Mayıs 2027 Pazar
10 Zilhicce 1448
Kurban Bayramı 2. Günü
17 Mayıs 2027 Pazartesi
11 Zilhicce 1448
Kurban Bayramı 3. Günü
18 Mayıs 2027 Salı
12 Zilhicce 1448
Kurban Bayramı 4. Günü
19 Mayıs 2027 Çarşamba
13 Zilhicce 1448
Hicri Yılbaşı Gecesi
5 / 6 Haziran 2027 Cumartesi / Pazar
30 Zilhicce / 1 Muharrem 1448-1449
Hicri Yılbaşı Günü
6 Haziran 2027 Pazar
1 Muharrem 1449
Aşûre Gecesi
14 / 15 Haziran 2027 Pazartesi / Salı
9 / 10 Muharrem 1449
Aşûre Günü
15 Haziran 2027 Salı
10 Muharrem 1449
Mevlid Kandili
13 Ağustos 2027 Cuma
11 Rebiulevvel 1449
Üç Ayların Başlangıcı
29 Kasım 2027 Pazartesi
1 Receb 1449
Regaib Kandili
2 Aralık 2027 Perşembe
4 Receb 1449
Mirac Kandili
24 Aralık 2027 Cuma
26 Receb 1449