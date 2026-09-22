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Sağlık

İçi kırmızı, aroması farklı! 200 yıllık geçmişi var… Kan şekerini düşürüyor

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Ardahan’ın Posof ilçesine özgü, yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip coğrafi işaretli “içi kırmızı elma”, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de yetişti. Emekli Dursun Doğan’ın bahçesinde meyve veren özel tür, farklı rengi ve aromasıyla dikkat çekiyor. Doğan elmanın kan şekerini düşürdüğü belirtiyor.

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Nevşehirli bir arkadaşının tavsiyesi ve getirdiği fide vesilesiyle bu özel türle tanışan Dursun Doğan, evinin bahçesine diktiği fidanın daha ilk yılından itibaren ürün vermeye başladığını belirtti. Yozgat iklimine hızla adapte olan fidan, ikinci yılında 23 adet meyve vererek verimini kanıtladı.

İçi kırmızı, aroması farklı! 200 yıllık geçmişi var… Kan şekerini düşürüyor
Başlık Resmiİçi kırmızı, aroması farklı! 200 yıllık geçmişi var… Kan şekerini düşürüyor

"ŞEKERİMİ ÖLÇÜYORUM, DÜŞÜRÜYOR"

Meyvenin antosiyanin bakımından zengin yapısı ve antioksidan değerleri sayesinde kan şekerini dengede tuttuğunu ifade eden Doğan, duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Şeker hastasıyım. Nevşehirli bir arkadaşım şeker hastalığına iyi gelen elma fidesi getireceğini söyledi. Getirdi. Bahçeme diktim. Gövdesi çok ince. İlk diktiğim senede meyvesini verdi. İçi kırmızı, aroması çok farklı, elmadan çok daha farklı, lezzetli. Gerçekten kan şekerini dengede tutuyor. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir elma bizim bölgede daha önceden görmedim. İleriki dönemlerde bunu çoğaltmayı düşünüyorum. Yetiştirmeye başlayalı iki yıl oldu, bu ikinci yılı. İkinci defa mahsul aldım. Bu sene 23 tane elması vardı. Şekerimi düşürdüğünü hissettim, ölçüyorum çünkü. Bu elmayı yediğim zaman şekerimi düşürüyor."

İçi kırmızı, aroması farklı! 200 yıllık geçmişi var… Kan şekerini düşürüyor
Başlık Resmiİçi kırmızı, aroması farklı! 200 yıllık geçmişi var… Kan şekerini düşürüyor
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"OLGUNLAŞINCA FİDESİNİ VERECEĞİM, ÇOĞALTMAYI İSTİYORUM"

Sorgun ve çevresinde daha önce örneği görülmeyen içi kırmızı elma, komşuların ve meyveyi tadanların da büyük ilgisini topladı. Görsel farklılığı ve özgün aromasıyla bölgede merak uyandıran elmayı çoğaltmayı hedefleyen Doğan, "İçi kırmızı olduğu için daha önce bu bölgede böyle bir ürün görmediğini söylüyor herkes, şaşırıyorlar, aromasının çok güzel olduğunu söylüyorlar. İkram ettiğim arkadaşlarım da çok beğendi. Gerçekten leziz ve aroması çok güzel bir bitki. Ne ekşi ne tatlı. Gırtlaktan kolay geçiyor. Çevreden görenler benden fide istiyorlar. Daha ikinci döneminde olduğunu söyledim. Yetiştirdiğim zaman olgunlaşınca fidesini vereceğim, çoğaltmayı ben de istiyorum, değerli bir bitki" dedi.

İçi kırmızı, aroması farklı! 200 yıllık geçmişi var… Kan şekerini düşürüyor
Başlık Resmiİçi kırmızı, aroması farklı! 200 yıllık geçmişi var… Kan şekerini düşürüyor
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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