Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018'den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018'den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor
Başlık ResmiTam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan ve sona yaklaşan yeni bir mutabakat kapsamında, ülkenin 2018 yılından bu yana İngiltere'de dondurulmuş halde tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edilecek.

Kaydet
|

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’nin askeri operasyonuyla kaçırılmasının ardından ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, Financial Times (FT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündemine taşıdı.

4 MİLYAR DOLARLIK ALTIN ABD'YE TRANSFER EDİLECEK

FT’nin haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan ve sona yaklaşan yeni bir mutabakat kapsamında ülkenin 2018 yılından bu yana İngiltere'de dondurulmuş halde tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altınının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edileceği bildirildi.

Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor
Başlık ResmiTam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

Altınların hukuki kontrol yetkisinin yeni Venezuela yönetimine geçeceği, ancak anlaşma şartları gereği Caracas’ın bu altınları satamayacağı aktarıldı. Rezervlerin, yalnızca uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak krediler için teminat olarak kullanılabileceği ifade edildi. 31 ton altının teminat gösterilmesiyle sağlanacak uluslararası finansmanın ise Haziran ayında ülkede meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından yürütülecek yeniden inşa çalışmalarında ve kronikleşen enflasyon kriziyle mücadelede kullanılmasının planlandığına dikkat çekildi.

Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor
Başlık ResmiTam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

İNGİLTERE, VENEZUELA’NIN ALTIN VARLIKLARINI DONDURMUŞTU

Venezuela'nın altın rezervi krizi, 2018 yılında gerçekleştirilen ve sonuçları tartışmalara neden olan Venezuela devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak vermişti. İngiltere yönetimi, o dönemki tartışmalı seçimi kazanan Nicolas Maduro'yu meşru devlet başkanı olarak tanımayı reddederek Venezuela'nın altın varlıklarını Maduro yönetimine teslim etmemişti.

Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor
Başlık ResmiTam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

Venezuela Merkez Bankası'nın Londra'da tuttuğu altınların kontrolü konusunda taraflar arasında İngiliz mahkemelerinde uzun süren bir hukuki mücadele başlamıştı. Söz konusu rezervler, Nicolas Maduro’nun Ocak ayında ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı olan Delcy Rodriguez’in İngiltere Kralı Charles'a yaptığı diplomatik çağrılara rağmen Caracas yönetiminin erişimine açılmamıştı.

HOLLANDA, ALTINLARINI İNGİLTERE’YE TAŞIMIŞTI

Hollanda Merkez Bankası, ABD ve Kanada’da bulunan 86 ton altın rezervini Mart ve Ağustos aylarında İngiltere’ye taşımıştı. Yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan altının dünyanın en kolay alınıp satılabilen altınları arasında olduğu belirterek Londra’daki rezervlerin muhtemel bir kriz durumunda daha hızlı kullanılabileceği ifade edilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan sözler: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum
DÜNYA

Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan sözler: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veto imtiyazı kaldırılmalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
Kaydet
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Kaydet
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.