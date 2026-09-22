Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018'den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan ve sona yaklaşan yeni bir mutabakat kapsamında, ülkenin 2018 yılından bu yana İngiltere'de dondurulmuş halde tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altını, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edilecek.

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’nin askeri operasyonuyla kaçırılmasının ardından ülkede yaşanan yönetim değişikliğinin yankıları sürerken, Financial Times (FT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündemine taşıdı.

4 MİLYAR DOLARLIK ALTIN ABD'YE TRANSFER EDİLECEK

FT’nin haberine göre Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında sağlanan ve sona yaklaşan yeni bir mutabakat kapsamında ülkenin 2018 yılından bu yana İngiltere'de dondurulmuş halde tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki 31 ton altınının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York'taki kasalarına transfer edileceği bildirildi.

Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

Altınların hukuki kontrol yetkisinin yeni Venezuela yönetimine geçeceği, ancak anlaşma şartları gereği Caracas’ın bu altınları satamayacağı aktarıldı. Rezervlerin, yalnızca uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak krediler için teminat olarak kullanılabileceği ifade edildi. 31 ton altının teminat gösterilmesiyle sağlanacak uluslararası finansmanın ise Haziran ayında ülkede meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından yürütülecek yeniden inşa çalışmalarında ve kronikleşen enflasyon kriziyle mücadelede kullanılmasının planlandığına dikkat çekildi.

Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

İNGİLTERE, VENEZUELA’NIN ALTIN VARLIKLARINI DONDURMUŞTU

Venezuela'nın altın rezervi krizi, 2018 yılında gerçekleştirilen ve sonuçları tartışmalara neden olan Venezuela devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak vermişti. İngiltere yönetimi, o dönemki tartışmalı seçimi kazanan Nicolas Maduro'yu meşru devlet başkanı olarak tanımayı reddederek Venezuela'nın altın varlıklarını Maduro yönetimine teslim etmemişti.

Tam 4 milyar dolar değerinde! 2018den beri bekletilen 31 ton altın ülke değiştiriyor

Venezuela Merkez Bankası'nın Londra'da tuttuğu altınların kontrolü konusunda taraflar arasında İngiliz mahkemelerinde uzun süren bir hukuki mücadele başlamıştı. Söz konusu rezervler, Nicolas Maduro’nun Ocak ayında ABD tarafından kaçırılmasının ardından Venezuela Devlet Başkanı olan Delcy Rodriguez’in İngiltere Kralı Charles'a yaptığı diplomatik çağrılara rağmen Caracas yönetiminin erişimine açılmamıştı.

HOLLANDA, ALTINLARINI İNGİLTERE’YE TAŞIMIŞTI

Hollanda Merkez Bankası, ABD ve Kanada’da bulunan 86 ton altın rezervini Mart ve Ağustos aylarında İngiltere’ye taşımıştı. Yapılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan altının dünyanın en kolay alınıp satılabilen altınları arasında olduğu belirterek Londra’daki rezervlerin muhtemel bir kriz durumunda daha hızlı kullanılabileceği ifade edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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