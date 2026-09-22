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Manisa Turgutlu'da lise önündeki dehşetin tanıkları konuştu: Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik

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Manisa Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası görgü tanıkları dehşet anlarını aktardı. Mahalle sakini, "Saldırgan küfür ederek ara sokağa doğru gitti." derken, diğer bir görgü tanığı ise, "Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik. Tekrar okulun bahçesine koştu." sözleriyle yaşananları anlattı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırının ardından görgü tanıkları o anları anlattı. Çevredeki vatandaşlar, saldırganın elinde tüfekle etrafa ateş açıp küfürler ederek kaçtığını belirtti.

Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.

Manisa Turgutluda lise önündeki dehşetin tanıkları konuştu: Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik
Başlık ResmiManisa Turgutluda lise önündeki dehşetin tanıkları konuştu: Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik

"SALDIRGAN KÜFÜR EDEREK ARA SOKAĞA DOĞRU GİTTİ"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ahmet Sökmen, "Silah sesi geldi. Hemen balkona çıktım. Saldırgan küfür ederek ara sokağa doğru gitti. Bağırıyordu." diye konuştu.

Manisa Turgutluda lise önündeki dehşetin tanıkları konuştu: Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik
Başlık ResmiManisa Turgutluda lise önündeki dehşetin tanıkları konuştu: Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik

"ELİNDE TÜFEK VARDI, MÜDAHALE EDEMEZDİK"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik, çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor." ifadelerini kullandı.

Manisa Turgutluda lise önündeki dehşetin tanıkları konuştu: Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik
Başlık ResmiManisa Turgutluda lise önündeki dehşetin tanıkları konuştu: Elinde tüfek vardı, müdahale edemezdik

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

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Manisa'da okula ateş açan saldırganın kaçtığı anlar ortaya çıktı

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren çocuk ile anne babası ve dedesi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili ise soruşturma sürüyor.

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Manisa Turgutlu'da liseye silahlı saldırı: 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Turgutlu
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