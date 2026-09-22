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Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan sözler: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum

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Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan sözler: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum
Başlık Resmi1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak için geldiği Yeni York'ta Belediye Başkanı Mamdani ile bir araya geldi. Trump, New York Belediye Başkanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Mamdani’nin New York için "harika bir belediye başkanı" olmasını umduğunu söyledi. Ara seçim kampanyası sırasında Demokratları "komünistler" olarak nitelendiren Trump, bu kesimi ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olarak göstermişti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Yeni York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Zohran Mamdani'nin New York için "harika bir belediye başkanı" olmasını umduğunu söyledi.

Başkan Trump, CNN, MS Now ve Politico adlı medya kuruluşlarına Beyaz Saray'a giriş yasağı getirme kararının arkasında durduğunu vurguladı. Trump, "Benim yalan haberlerin yayılmasına izin vermeme yükümlülüğüm var. Bunlar ülke için çok zararlı, ulusal güvenlik için de çok zararlı, bu yüzden bu konuda bir şey yapma yükümlülüğüm var. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak." diye konuştu.

1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum
Başlık Resmi1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum

Medya kuruluşlarının "doğru haber" yazmak konusunda yükümlülüklerinin olduğunu ifade eden Trump, "Eğer onlar böyle yapmıyorlarsa benim de onları Beyaz Saray'dan engelleme gibi bir sorumluluğum var." dedi.

Medyanın kendisiyle ilgili sürekli negatif haberler yaptığını ve ülke için yaptığı faaliyetlerle ilgili olumlu haberlerin çoğunu vermediğini savunan Trump, bu konuda medya kuruluşlarından memnun olmadığını yineledi.

1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum
Başlık Resmi1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum

"İRAN İYİ DURUMDA DEĞİL"

Öte yandan Trump, İran konusunda çok iyi gittiklerini savunarak, "Bugün onlarla görüşeceğiz, ancak İran iyi durumda değil." yorumunu yaptı. İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını kaydeden Trump, İran'la savaşın gidişatı konusunda ABD medyasının doğruları yazmadığını savundu.

MAMDANİ GÖRÜŞMEDEN MEMNUN

Yeni York Belediye Başkanı Mamdani, Trump ile kentte yeni yapılması planlanan konutlarla ilgili birçok başlığı ele aldıklarını ve iyi bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin olarak da Mamdani, "Başkanla her konuştuğumuzda, konuştuğumuz konular hemen hemen aynı oluyor: Yeni Yorkluların hayatlarını nasıl iyileştirebileceğimiz ve hükümetin gücünü, hayat maliyeti kriziyle mücadele etmek, ekonomimizi büyütmek ve daha iyi, daha güçlü bir Yeni York inşa etmek için nasıl kullanabileceğimiz." değerlendirmesini yaptı.

1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum
Başlık Resmi1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum

Bir basın mensubunun Trump'ın medya yasağına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Mamdani, söz konusu basın toplantısına görüşleri ne olursa olsun tüm medya kuruluşlarının davet edildiğini ve bunun doğru olduğuna inandığını kaydetti. Trump ise Mamdani’nin "büyük bir potansiyele" sahip olduğuna inandığını söyledi.

1981'DEN BU YANA BİR İLK

Trump'ın Gracie Mansion ziyareti, Ronald Reagan'ın 1981'de Ed Koch ile burada görüşmesinden sonra New York Belediye Başkanı'nın resmi konutuna yapılan ilk başkanlık ziyareti oldu. Trump ve Mamdani daha önce en az iki kez bir araya gelmişti.

DEMOKRATLARI ‘KOMÜNİSTLER’ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Trump, ara seçim kampanyası sırasında Demokratları "komünistler" olarak nitelendirerek sert şekilde eleştirmişti. Demokratları, sınırların ve hapishanelerin kaldırılmasını savunmakla suçlayan Trump, bu kesimi ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olarak göstermişti.

1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum
Başlık Resmi1981’den bu yana bir ilk! Trump’tan Mamdani’ye şaşırtan mesaj: Harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum

"ONUN HARİKA BİR BELEDİYE BAŞKANI OLMASINI İSTİYORUM"

Ancak Trump, pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmede Amerika Demokratik Sosyalistleri üyesi Zohran Mamdani hakkında daha ılımlı ifadeler kullandı. Trump, Mamdani'nin New York için iyi bir belediye başkanı olmasını umduğunu belirterek, "Kesinlikle harika bir belediye başkanı olmasını umuyorum. Şunu anlamalısınız: Ben New York için iyi olanı istiyorum. Ülke için iyi olanı istiyorum. Onun harika bir belediye başkanı olmasını istiyorum." dedi.

Mamdani ise Trump ile aralarındaki görüş ayrılıklarına dikkat çekerek, "Başkan ile aramızdaki birçok anlaşmazlık konusunda her zaman çok açık olduk" ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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