Kırmızı ışıkta beklerken bir anda büfeye daldılar! İlginç kaza kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletin sürücünün aniden kontrolü kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak seyyar büfeye çarptığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan turist çiftin çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten kalktıktan hemen sonra kavgaya tutuşması dikkat çekti. Sürücüye sert tepki gösteren kadın turistin öfkesi, erkek turistin sarılıp gönlünü almasıyla yatışırken, şahıslar polis ekiplerine herhangi bir şikayette bulunmadan yollarına devam etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManavgat

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