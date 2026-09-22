2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuru süreci 22 Eylül itibariyle başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, DHBT başvurusunda bulunup kasım ayındaki sınava katılım sağlayabilecek. Peki, DHBT başvuruları için son gün ne zaman?

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2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.



2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları için son gün ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): Kılavuzlar ve Başvuru Bilgileri

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