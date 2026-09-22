TEKNOFEST 2026 için geri sayım sürerken, Selçuk Bayraktar’ın paylaştığı tanıtım videosu sosyal medyada gündem oldu. Şanlıurfa’nın sıra gecesi kültürünü teknolojiyle buluşturan videoda, insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar dikkat çekti.

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa’da teknoloji meraklılarını buluşturmaya hazırlanıyor. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kent, festival kapsamında teknoloji ve geleneksel yaşamın bir araya geldiği etkinliklere ev sahipliği yapacak.

30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek “TEKNOFEST Güneydoğu” için hazırlıklar sürerken, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı video da büyük ilgi gördü. Bayraktar’ın paylaştığı görüntülerde, sıra gecesi atmosferi eşliğinde insansı bir robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar yer aldı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: TEKNOFEST robotundan çiğ köfte şovu

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TEKNOFEST ROBOTU SIRA GECESİNDE ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU

Selçuk Bayraktar’ın "Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün" mesajıyla paylaştığı tanıtım videosu kısa sürede viral oldu. Kadim kentin geleneksel sıra gecesi kültürünün modern teknolojiyle harmanlandığı klipte, bir insansı robotun çiğ köfte yoğurduğu anlar izleyenlerin beğenisini topladı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: TEKNOFEST robotundan çiğ köfte şovu

Renkli görüntülere sahne olan klipte, Şanlıurfa'nın sıra gecelerinin önemli türkülerinden olan "Urfalıyam Ezelden" türküsünün TEKNOFEST için özel olarak uyarlanan versiyonu da yer aldı.

Yapay zeka destekli oluşturulan video kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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