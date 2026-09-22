TEKNOFEST Güneydoğu ne zaman? TEKNOFEST Şanlıurfa takvimi belli oldu

Şanlıurfa, TEKNOFEST Güneydoğu için gün sayıyor. Mavi Vatan'ın ardından TEKNOFEST, 2026 yılında binlerce yıllık tarihi ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’da düzenlenecek. Peki, TEKNOFEST Güneydoğu ne zaman gerçekleşecek_

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2018 yılından bu yana 14 kez düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST, her yaştan milyonları aynı heyecan ve ortak bir gelecek hayalinde buluşturuyor. 2026 yılında TEKNOFEST Güneydoğu, gençlerin hayallerini tarihin sıfır noktasından geleceğin teknolojilerine taşıyacak.

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU NE ZAMAN?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle düzenlenecek. Neolitik döneme ait önemli ipuçları veren Göbeklitepe ve Karahantepe'ye ev sahipliği yapan Şanlıurfa, binlerce yıllık kültürel mirasını festival kapsamında Türkiye'nin geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle aynı çatı altında sergileyecek.

Bilim ve teknolojiyi merkeze alan yarışmaların gerçekleştirileceği TEKNOFEST Güneydoğu'da, hava gösterileri ve çeşitli atölyeler de ziyaretçilere açık olacak.

Festival, gençlerin yeni teknolojilerle tanışmasına ve bilimsel alanlara yönelik ilgilerinin gelişmesine zemin hazırlayacak.

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ETKİNLİK SAATLERİ PAYLAŞILDI

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Güneydoğu’ya giriş yapabilmek için ziyaretçilerin etkinlik öncesinde web adresi üzerinden çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. TEKNOFEST Güneydoğu'ya kayıt yaptırmak isteyen ziyaretçilerin, Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal hesabının bulunması gerekiyor. Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-20.00 saatleri arasında yapılabilecek.



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