Cüzdan buldu, sahibine ulaşmak için bulduğu yöntem şaşırttı
Elazığ'da bir adam, çay ocağında bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için ilginç bir yöntem buldu. Şahsın hesabına 10 TL gönderip açıklama kısmına numarasını yazan şahıs, vatandaşa cüzdanını teslim etti.
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Elazığ'da edinilen bilgilere göre çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan şahıs, çok ilginç bir yöntem denedi.
10 LİRA GÖNDEREREK HABER VERDİ
Hidayet K., banka kartı üzerindeki IBAN'a 10 TL gönderdi ve açıklama kısmına "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadesini yazarak kendi telefon numarasını bıraktı.
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CÜZDANI TESLİM ETTİ
Hesabına para geldiğini gören ve açıklama kısmını okuduğunda cüzdanını düşürdüğü fark eden Rıdvan Y., numarayı arayarak iletişime geçti. Rıdvan Y., ardından Hidayet K. ile buluşarak cüzdanını teslim aldı.
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