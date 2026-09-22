Cüzdan buldu, sahibine ulaşmak için bulduğu yöntem şaşırttı

Elazığ'da bir adam, çay ocağında bulduğu cüzdanın sahibine ulaşmak için ilginç bir yöntem buldu. Şahsın hesabına 10 TL gönderip açıklama kısmına numarasını yazan şahıs, vatandaşa cüzdanını teslim etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Elazığ'da edinilen bilgilere göre çay ocağında oturan Hidayet K., koltuk üzerinde bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmaya çalışan şahıs, çok ilginç bir yöntem denedi.

10 LİRA GÖNDEREREK HABER VERDİ

Hidayet K., banka kartı üzerindeki IBAN'a 10 TL gönderdi ve açıklama kısmına "Cüzdanınızı bulduk, buradan ulaşabildik" ifadesini yazarak kendi telefon numarasını bıraktı.

CÜZDANI TESLİM ETTİ

Hesabına para geldiğini gören ve açıklama kısmını okuduğunda cüzdanını düşürdüğü fark eden Rıdvan Y., numarayı arayarak iletişime geçti. Rıdvan Y., ardından Hidayet K. ile buluşarak cüzdanını teslim aldı.

Cüzdan buldu, sahibine ulaşmak için bulduğu yöntem ilginç

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala