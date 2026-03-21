Elazığ'da 'beyaz altın' olarak bilinen ve tamamen şeker pancarından üretilen badem şekeri, ramazanda tonlarca tüketildi. Kan şekerini dengelediği düşünüldüğü için kentte iftar sofralarının vazgeçilmezi olan lezzet, kilosu 500 liradan yok satıldı.

Elazığ'da, yöre halkının geleneksel olarak özellikle Ramazan aylarında iftardan sonraki çay saatlerinde çerez ya da tatlı niyetine tükettiği badem şekerine olan talep, diğer aylara nazaran artıyor. Kentin ‘Beyaz altını' olarak dillendirilen ve Osmanlı geleneğinden gelen badem, yöresel ürün ustalarının ellerinden şekerle buluşması sonucu damakları tatlandırıyor.

Kan şekerini dengeliyor! 'Beyaz altın' kilosu 500 liradan kapış kapış satılıyor

KİLOSU 500 LİRA

11 ayda işletmelerde günlük 150 kilogram arasında tüketilen badem şekeri, Ramazan ayında vatandaşların yoğun talebi sonucunda 10 tona kadar çıkıyor. Kilogramı 500 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademden yapılan badem şekeri 2 saatlik bir işlem sonucunda üretiliyor. Elazığlıların vazgeçilmezi olan badem şekerinin kan şekerini de dengelediği düşünüldüğü için hemen hemen her iftar sonrasında yer alıyor.

Kan şekerini dengeliyor! 'Beyaz altın' kilosu 500 liradan kapış kapış satılıyor

"TAMAMEN ŞEKER PANCARINDAN YAPIYORUZ"

Badem şekerinin Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu belirten badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, "Ramazan ayında normal günlere göre biraz daha yoğunluk oluyor. Bu sene Ramazan ayının soğuk geçmesi vatandaşların tatlıya talebi biraz daha yoğunlaştırdı. Tatillerin de kısa olmasından dolayı memleketlerine gelemeyen gurbetçilerimiz de talep etti. Ramazan öncesi günde 2 veya 3 sefer yaptığımız badem şekerini Ramazan ayı içerisinde 10 posta yani 10 ton civarında badem şekeri üretimi yapıp sattık. Bu güzel bir rakam, bir ay içerisinde 10 ton badem şekeri satmak, güzel bir rakam. Şekerimizi tamamen şeker pancarından yapıyoruz. Başka bir ürün katılmıyor. Badem de tamamen bölgenin bademidir. Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Tunceli ve Pertek'ten toplanan bademlerle şekerimizi yapıyoruz. İthal badem kullanmıyoruz. İthal bademle yapılan badem şekerinin hem içi sert olur hem de lezzetli olmaz. Ramazan ayında vatandaşlar tarafından yoğun bir talep vardı. Ramazan ayının soğuk geçmesinden dolayı vatandaşlarımız badem şekerine doyarak bizleri mutlu etti" dedi.

Kan şekerini dengeliyor! 'Beyaz altın' kilosu 500 liradan kapış kapış satılıyor

Kan şekerini dengeliyor! 'Beyaz altın' kilosu 500 liradan kapış kapış satılıyor

Kan şekerini dengeliyor! 'Beyaz altın' kilosu 500 liradan kapış kapış satılıyor

