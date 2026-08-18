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Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Ağustos ayının son günlerinde idrak edilecek!

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Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Ağustos ayının son günlerinde idrak edilecek!
Fotoğraf Başlığı Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Ağustos ayının son günlerinde idrak edilecek!

Yılın sondan bir önceki kandili olan Mevlid Kandili için hazırlıklar başladı. Doğum zamanı anlamına gelen Mevlid, bütün Müslümanların bayramıdır.Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gece olan Mevlid Kandili bu yıl ağustos ayının son günlerine denk geliyor. Kandil ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, tarih bilgisini araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

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Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, bu yıl ağustos ayında idrak edilecek. Mevlid Kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla , İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor.İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Ağustos ayının son günlerinde idrak edilecek!
Başlık ResmiMevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Ağustos ayının son günlerinde idrak edilecek!

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 yılı Dini Günler Takvimi'ne göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 tarihinde yani Pazartesi gecesi dualarla ve salavatlarla kutlanacak. Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve manevi coşkuyla eda edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Ağustos ayının son günlerinde idrak edilecek!
Başlık ResmiMevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Ağustos ayının son günlerinde idrak edilecek!

MEVLİD NE DEMEK?

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum gününün resmi törenlerle kutlanılmasının yanı sıra Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği eserler kaleme alındı.

MEVLİD GECESİ İBADETLERİ

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebu Bekir de, halifeyken, Eshab-ı kiramı toplar, Resulullah efendimizin doğumundaki olağanüstü hâlleri konuşurlardı. Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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