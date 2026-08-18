İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan alınan test sonuçları ortaya çıktı. Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında Ultraslan lideri Muzaffer Şirin’e yönelik Adli Tıp Kurumu incelemesinin sonucu belli oldu.

Yapılan analizde, Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçları ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un "sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması" ve "müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi"ni düzenleyen maddeleri kapsamında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüpheli Şirin hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanmasına kararı vermişti.

UYUŞTURUCU İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Muzaffer Şirin, soruşturma kapsamında daha önce verdiği savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamayı reddetmişti.

Şirin ayrıca, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.

Şirin'in müdafii de savcılık ifadesinde müvekkilinin özellikle uyuşturucu ve illegal eylemlere karşı duran bir kişi olarak bilindiğini ileri sürmüştü.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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