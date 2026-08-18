Peugeot, SUV'lara kayan otomobil pazarında 308'i yeniden konumlandırmaya hazırlanıyor. Fransız marka, iddialara göre yeni nesil 308'i klasik hatchback yerine coupe-SUV ile fastback arasında konumlanan yeni bir gövde tipiyle geliştirmeyi değerlendiriyor. Yaklaşık 4,4 metre uzunluğundaki modelin elektrikli versiyonda mevcut e-3008'in yaklaşık 700 km WLTP menzilini aşması hedefleniyor.

Peugeot, son yıllarda tüketicilerin hatchback modellerden SUV'lara yönelmesiyle gerileyen C segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Fransız üretici, yeni nesil 308'i geleneksel beş kapılı hatchback olarak yenilemek yerine, SUV ile hatchback arasında konumlanan daha sportif bir fastback gövdeyle pazara sunma fikrini değerlendiriyor.

Peugeot CEO'su Alain Favey'nin açıklamalarına göre marka, mevcut 308, 308 SW ve 408'in geleceği için tek tip bir yenileme planı yapmak yerine üç farklı C segmenti model için yeni gövde tipleri üzerinde çalışıyor. 308 Fastback fikri de bu alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

308, 408'İN KÜÇÜLTÜLMÜŞ VERSİYONUNA DÖNÜŞEBİLİR

Peugeot'nun yeni tasarım yaklaşımında 408 Fastback modelinin önemli bir etkisi bulunuyor. Yaklaşık 4,7 metre uzunluğundaki 408; sedan, SUV ve fastback tasarımını bir araya getiren gövdesiyle markanın mevcut ürün gamındaki en farklı modellerden biri. Peugeot, benzer formu yeni 308'e uyarlayarak otomobili yaklaşık 4,4 metre uzunluğunda daha kompakt bir yapıya taşıyabilir.

Uzayan arka bölüm sayesinde eğimli coupe tavan çizgisinin korunması ve buna rağmen yeterli bagaj hacminin sunulması hedefleniyor.

Böylece ortaya klasik bir hatchback'ten daha sportif, geleneksel SUV'lardan ise daha aerodinamik bir otomobil çıkması amaçlanıyor.

Yeni Peugeot 308 bambaşka bir otomobile dönüşebilir! Fastback SUV furyasına mı kapılacak?

HEDEFTE TÜRKİYE PAZARI DA VAR

Peugeot'nun bu yeni yaklaşımındaki temel fikir, tüketicilere SUV dışında yeni bir seçenek sunmak.

Şirket, yeni modelin SUV'lardan daha verimli, hatchback'lerden daha kullanışlı ve her ikisinden de daha etkileyici bir tasarıma sahip olmasını hedefliyor.

Peugeot tasarım başkanı Matthias Hossann da SUV'ların ardından otomotiv sektörünün yeni gövde tipleri aradığını ve markanın bu konuda farklı fikirleri değerlendirdiğini belirtiyor.

Bu stratejinin özellikle Orta Doğu, Afrika ve Türkiye gibi pazarlarda Peugeot'nun satışlarını artırmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

FELİNE FUTURE TASARIM DİLİ KULLANILACAK

Yeni 308 Fastback fikri, Peugeot'nun "Feline Future" adını verdiği yeni tasarım yaklaşımını da taşıyacak. Peugeot'nun 2025 yılında tanıttığı Polygon konsepti de yeni tasarım anlayışının önemli ipuçlarından biri olarak gösteriliyor.



Marka ayrıca bugünkü modellerde kullanılan dikey "pençe" ışık imzasını gelecekte üç yatay ışık çizgisine dönüştürmeyi planlıyor. Bu yeni grafik, geçmişteki Peugeot modellerine gönderme yaparken retro bir tasarıma tamamen teslim olmadan modern görünümünü koruyacak.

YENİ STLA ONE PLATFORMU VE STEER-BY-WİRE DİREKSİYON

Yeni 308 Fastback ve aynı ailede yer alacak diğer C segmenti modeller, Stellantis'in yeni STLA One platformu üzerine geliştirilecek. Elektrikli otomobiller düşünülerek hazırlanan platform, aynı zamanda benzinli ve elektrik destekli hibrit motorları da destekleyecek.

Platformun dikkat çeken özelliklerinden biri cell-to-body yapısı. Bu sistemde batarya paketi aracın tabanının bir parçası haline geliyor. Gereksiz yapısal parçaların azaltılması sayesinde ağırlığın düşürülmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.



Peugeot'nun amacı, yeni elektrikli 308 Fastback'in menzilini 3008 Long Range'in yaklaşık 700 km WLTP değerinin üzerine çıkarmak.

STLA One platformunun önemli yeniliklerinden biri steer-by-wire, yani elektronik direksiyon sistemi olacak.

Bu sistemde direksiyon simidi ile ön tekerlekler arasında geleneksel mekanik bağlantı bulunmuyor. Direksiyon hareketleri elektronik sinyaller üzerinden işlenerek tekerleklere aktarılıyor.

Teknolojinin en önemli avantajlarından biri, direksiyon oranının yazılımla değiştirilebilmesi. Böylece park sırasında daha hızlı direksiyon tepkileri, yüksek hızlarda ise daha dengeli bir karakter sunulabilecek.

2030'DA YOLLARDA OLABİLİR

Peugeot, 2030'a kadar 7 yeni model tanıtma planı kapsamında C segmentindeki üç aile aracını da yenilemeye hazırlanıyor. Ancak 308 Fastback için henüz kesinleşmiş bir üretim kararı bulunmuyor. Peugeot, önce farklı gövde tiplerini müşteriler üzerinde test etmeyi ve kamuoyunun tepkisini ölçmeyi planlıyor.

Şirketin Paris Otomobil Fuarı'nda yeni bir konsept üzerinden kamuoyunun görüşünü test edebileceği belirtiliyor. Üretim kararı verilmesi halinde ise yeni C segmenti modellerin ilk örneğinin 2029'un sonunda, diğer modellerin ise 2030'da piyasaya çıkması bekleniyor.

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