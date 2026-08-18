Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos Perşembe günü taraftarı önünde oynayacağı Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, kritik maçta görev vereceği 11'i belirledi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, sahaya süreceği 11'i netleştirdi.

Vincenzo Italiano

STOPER TANDEMİ DJALO-EMİRHAN

TRT Spor'da yer alan habere göre; Litvanya ekibi karşısında Beşiktaş kalesini Alexander Nübel koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Stoper tandemi, Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'dan oluşacak.

ORTA ALANDA OLAITAN-ORKUN

Siyah-beyazlılarda savunmanın önünde Salih Özcan yer alacak. Orta alanda tecrübeli oyuncuyla birlikte Junior Olaitan ve kaptan Orkun Kökçü görev yapacak.

Junior Olaitan

EN BÜYÜK GOL UMUDU OH

Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda da İlhan Fakıllı'nın olması bekleniyor. Beşiktaş'ta ileri uçta ise Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh forma giyecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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