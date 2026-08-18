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Tek tercihle hedefi 12'den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversiteye yerleşti! Babasının izinden gidecek

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Tek tercihle hedefi 12'den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversiteye yerleşti! Babasının izinden gidecek
Fotoğraf Başlığı Tek tercihle hedefi 12den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversite yerleşti! Babasının izinden gidecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında yer alan 18 yaşındaki Abdullah Uslu, hayaline kavuştu. Tek tercih yapan Uslu ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Babası gibi mühendis olmayı isteyen Uslu “Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" dedi.

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Milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversite için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tercih yapan öğrenciler, bugün sonuçlarını öğrendi.

ODTÜ'YE YERLEŞTİ

TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişiden biri olan 18 yaşındaki Abdullah Uslu, hayallerine kavuştu. Bilecik'te yaşayan Türkiye birincisi, tek tercihi olan ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti. Hedefinin babası gibi mühendis olmak olduğunu söyleyen Uslu "Şu anda hedefim ve hayalim gerçek oldu" dedi.

Tek tercihle hedefi 12den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversite yerleşti! Babasının izinden gidecek
Başlık ResmiTek tercihle hedefi 12den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversite yerleşti! Babasının izinden gidecek

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Eskişehir'de makine mühendisi Mehmet Bahri Uslu ile Deniz Uslu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Abdullah Uslu (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre TYT (Temel Yeterlilik Testi) alanında Türkiye birincisi olmuştu.

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"SON ANA BIRAKMADIM"

Uslu, ailesinin her zaman desteğini hissettiğini ve sınav başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söylemişti. Uslu, “Benim için de büyük bir sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Annem ve babam da en az benim kadar sevindiler. Başarımın en önemli sırrı, düzenli ve disiplinli çalışmaktı. Hiçbir şeyi son ana bırakmadım. Kendime bir sistem oluşturdum ve o sisteme sadık kaldım” demişti.

Tek tercihle hedefi 12den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversite yerleşti! Babasının izinden gidecek
Başlık ResmiTek tercihle hedefi 12den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversite yerleşti! Babasının izinden gidecek

DEDESİ DE DESTEK İÇİN SINAVA GİRMİŞTİ

Öte yandan Abdullah Uslu’ya destek amacıyla 63 yaşındaki dedesi Hayrettin Üçüncü de torunuyla birlikte sınava girmişti. 46 yıl aradan sonra torununa destek olmak için ikinci kez sınava giren Hayrettin Üçüncü, torununun Türkiye birincisi olmasıyla büyük gurur yaşadığını belirterek başarısıyla gururlandıklarını söylemişti.

Tek tercihle hedefi 12den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversite yerleşti! Babasının izinden gidecek
Başlık ResmiTek tercihle hedefi 12den vurdu! Türkiye birincisi Abdullah Uslu hayalindeki üniversite yerleşti! Babasının izinden gidecek

“BİZİ DE GURURLANDIRDI”

Üçüncü “Torunumuz Abdullah Uslu, çok disiplinli çalışan bir çocuktu. Kendisinin belli bir yere geleceğini tahmin ediyordum. Ona destek olmak için ben de sınava gireyim dedim. Ben ilk olarak 1980 yılında üniversite sınavına girmiştim; yani 46 yıl önce. O zamandan bu zamana çok zaman geçti ama hem Abdullah’a destek olayım hem de kendimi deneyeyim istedim. Böyle bir şey düşündüm. Kendisi başarılı oldu, ben de başarılı olduğumu düşünüyorum. Türkiye birincisi bir talebenin dedesi olmak, velisi olmak bizi de gururlandırdı" demişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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