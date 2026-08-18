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Ekonomi

Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım

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Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Fotoğraf Başlığı Burdura 1 milyar TLlik yatırım

Burdur'un merkezinden kırsal yerleşimlerine kadar enerji altyapısını güçlendiren AEDAŞ, 2026 yılında 26 projede 1 milyar 69 milyon TL yatırım yapıyor. AEDAŞ, 1 Ağustos itibarıyla çalışmalarının yüzde 46'dan fazlasını tamamladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'un merkez ve kırsal bölgelerinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. 2026 yılı boyunca Burdur il merkezi ile ilçe ve köyleri kapsayan 26 ayrı projeyle yatırım yapacak olan AEDAŞ, 1 Ağustos 2026 itibarıyla planladığı yatırımların yüzde 46'sından fazlasını tamamladı.

"YATIRIMLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KIRSAL BÖLGELERE AYRILDI"

Yatırım programı kapsamında altyapı yenileme, ilave trafo kapasitesi, OG-AG (orta gerilim-alçak gerilim) şebeke çalışmaları, yeni tesisler ve aydınlatma dönüşümleri başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürüten AEDAŞ, Burdur'un hem merkez hem de kırsal yerleşimlerinde elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir yatırım programı yürütüyor.

Burdur'da bu yıl planlanan yatırımların büyük bölümünün kırsal bölgelere, kalan kısmının ise kent merkezine ayrıldığını belirten AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, "Burdur'da hayata geçirdiğimiz yatırımlarla elektrik dağıtım altyapımızı hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde güçlendiriyoruz. Yatırım programımızın yüzde 50'den fazlasını kırsal bölgelere ayırmış olmamız, hizmet verdiğimiz her noktada güvenilir ve kaliteli enerji arzını destekleme yaklaşımımızın önemli bir göstergesi. Yeni trafo tesislerinden OG-AG şebeke yenilemelerine, kapasite artışlarından aydınlatma yatırımlarına kadar farklı başlıklarda yürüttüğümüz çalışmalarla Burdur'un enerji altyapısını geleceğin ihtiyaçlarına hazırlıyoruz. Tamamlanan projelerimizin yanı sıra devam eden yatırımlarımızla şebekemizin kapasitesini, teknik altyapısını ve hizmet kalitesini geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Burdura 1 milyar TLlik yatırım
Başlık ResmiBurdura 1 milyar TLlik yatırım

26 PROJENİN 21'İ KIRSAL BÖLGELERDE

AEDAŞ'ın Burdur'a yönelik bu yılki yatırım programında kırsal bölgeler özel bir ağırlık taşıyor. Bucak, Çeltikçi, Yeşilova, Karamanlı, Gölhisar ve Çavdır ilçelerinin yanı sıra farklı köy ve mahalleleri kapsayan toplam 21 kırsal proje bulunuyor. Bu projelerin 6'sı tamamlanırken, 15 projede çalışmalar devam ediyor.

Çeltikçi Kuzköy, Bucak Seydiköy ve Bucak Dağarcık köyündeki yatırımlarını tamamlayan AEDAŞ'ın halen kırsal yatırımlar arasında devam eden projeleri arasında Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü de yer alıyor. Yatırım programı kapsamında köyde trafo tesisleri ve şebeke yenileme çalışmaları yürütülüyor. Burdur Merkez Yazıköy-Yarıköy bölgesinde gerçekleştirilen ilave trafo yatırımı ile bölgedeki trafo kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Yine Bucak ilçesinin Anbahan köyünde Haybeki Kök Anbahan çıkışının yenilenmesi, ilave trafo postası kurulması ve OG-AG tesis çalışmaları bulunuyor.

Bucak Yüreğil köyü ve Karamanlı Mürseller köyünde altyapı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilirken, Gölhisar Yusufça Sanayi Sitesi'nde yeni tesis projelerinin uygulamasına devam ediliyor. Bu arada Çavdır, Karamanlı, Bucak ve Gölhisar Tesis İşleri'nde 10 projeyle ilgili yatırım çalışmaları sürüyor.

Burdura 1 milyar TLlik yatırım
Başlık ResmiBurdura 1 milyar TLlik yatırım

BURDUR MERKEZE 114 KM YERALTI ŞEBEKE YATIRIMI

Burdur merkezde devam eden yatırımların ise en büyük kalemini Atatürk Mahallesi'nde yürütülen OG-AG yer altı şebekeli tesis çalışmalarının 1., 2. ve 3. etapları oluşturuyor. Proje kapsamında indirici merkez ve dağıtım merkezleri tesis edilirken, yaklaşık 114 kilometrelik OG-AG yeraltı kablo altyapısının da devreye alınması planlanıyor.

Burdur merkezdeki bir diğer önemli yatırım ise Bağlar Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında altyapı tesisleri kuruluyor. Bunun yanı sıra Necati Mahallesi'nde Burdur Belediyesi barınaklarını kapsayan alanda ve Burç Mahallesi Alay Önü Karayolları mevkiinde deplase ve OG kablo altyapı çalışmaları yürütülüyor. Burdur merkez yatırımları kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde de LED dönüşüm çalışması planlanıyor. 2026 yılı yatırım programında yer alan çalışma ile aydınlatmaların değiştirilmesi ve yenilenmesi öngörülüyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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