ABD Başkanı Donald Trump, İran ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu açıklarken Tahran'dan peş peşe tepkiler geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada İran ile yürütüldüğü iddia edilen müzakereleri reddederek ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İran ile halihazırda devam eden ya da planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlükte ve etkisini sürdürmektedir. Hürmüz Boğazı açıktır ve normal şekilde işlev görmektedir. Tüm su mayınları kaldırılmış ya da imha edilmiştir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Trump masayı yeniden devirdi: İran'la görüşme falan yok!

TRUMP'IN "ABD TOPRAĞI" HARİTASINA TAHRAN'DAN CEVAP GELDİ

Trump'ın bu açıklamasının yanı sıra, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı’nı kapsayan alanı "ABD’nin Yeni Toprağı" etiketiyle gösteren bir harita paylaşması ve arabuluculuk yürüten Umman'a yönelik sert çıkışları İran cephesinde büyük tepkiyle karşılandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın iddialarını "hayal ürünü" olarak niteleyerek cevap verdi:

"Tıpkı Trump’ın Basra Körfezi’nin adını doğru yazdığı gibi, Hürmüz Boğazı konusundaki yanılgısı da yakında düzeltilecektir; yoksa bu hayalperest kişinin yanılgılarını biz düzeltiriz. Hürmüz Boğazı İran'a aitti, İran'a aittir ve İran'a ait kalacaktır. Bu boğaz yalnızca İran'ın emriyle kapatılır ve açılır. Yenilginin gerçeğini kabul edip hayal ürünü kuruntularınızdan vazgeçmediğiniz sürece İran ablukayı uygulamayı sürdürecektir."

Trump masayı yeniden devirdi: İran'la görüşme falan yok!

KALİBAF: "YAPTIRIMLAR VE ABLUKA KALKMADAN BOĞAZ AÇILMAYACAK"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Garibabadi'nin mesajını destekledi. Kalibaf, Washington yönetimi deniz ablukasını kaldırmadan, petrol yaptırımlarını sonlandırmadan ve dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmadan stratejik su yolunun Uluslararası seyrüsefere açılmayacağını ve Tahran'ın geri adım atmayacağını yineledi.

HÜRMÜZ'DE GEMİ VURULDU

Açıklamaların yapıldığı saatlerde Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan bir yük gemisi hedef alındı. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir geminin makine dairesinin tanımlanamayan bir mühimmatla vurulduğunu duyurdu. Saldırıda mürettebattan en az bir kişinin öldüğü veya yaralandığı bildirilirken, Umman Sahil Güvenliği bölgede arama kurtarma faaliyeti başlattı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kapatılan boğazda gerilim tırmanırken, küresel petrol arzının kalbi konumundaki su yolunda seyir güvenliği krizini koruyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası