2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Devlet üniversiteleri doldu

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu. Sonuçlara göre devlet üniversitelerinde doluluk oranının yüzde 99,5'e yükseldiği görüldü. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise sonuçlarla ilgili "Gençlerimize başarılı ve verimli bir üniversite hayatı diliyorum. Yerleşemeyen adaylar da ümitsizliğe kapılmadan ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etsinler." dedi.

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği haber geldi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy

Ersoy konuyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkân olacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum."

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DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 99,5’E ULAŞTI

Sonuçlar, Yükseköğretim Kurulunun yükseköğretimde arz-talep dengesini gözeten kontenjan politikasının güçlü karşılık bulduğunu ortaya koydu. Devlet üniversitelerinde yüzde 99,5 ile tarihî doluluk oranına ulaşıldı. Devlet üniversitelerinin örgün programlarında toplam 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392’sine yerleştirme yapıldı. Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı yüzde 58,3 azaldı.

Devlette lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,98, toplam doluluk oranı ise yüzde 99,52 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. Ön lisans programlarındaki rekor doluluk, gençlerin mesleki ve teknik yükseköğretime güçlü ilgisini ortaya koydu.

Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk yüzde 98’i aşarken matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boşluk kalmadı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 olarak gerçekleşti.

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Devlet üniversiteleri doldu

GELECEĞİN MESLEKLERİNDE BOŞ KONTENJAN KALMADI

Yükseköğretim Kurulunun yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik açtığı programlar öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açılan İşletme ve Yapay Zekâ, Paramedik, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği ve Balıkçılık Teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu.

Yapay zekâ tabanlı lisans ve ön lisans programları da yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Yapay Zekâ Destekli Kodlama ile Yapay Zekâ Operatörlüğü programlarında tek bir kontenjan boş kalmadı.

Devlet üniversitelerindeki öğretmenlik programlarının önemli bölümünde de kontenjanların tamamı doldu. Almanca, Coğrafya, Fransızca, Japonca, Matematik, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği programları yüzde 100 doluluğa ulaştı.

AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE KONTENJANLAR DOLDU

Devlet üniversitelerindeki açıköğretim programları için ayrılan 89 bin 396 kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı. Uzaktan öğretim programlarındaki 8 bin 298 kişilik kontenjan da tamamen doldu.

Vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan bin 210 kişilik kontenjanın doluluk oranı yüzde 97,2 oldu. Başarı sırası barajı olan ve olmayan programlarındaki doluluk oranı ise yüzde 79 olarak gerçekleşti.

2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Devlet üniversiteleri doldu

1 MİLYON 279 BİN ADAY TERCİH YAPTI

2026-YKS’ye giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan 2 milyon 187 bin 747’sinin yerleştirme puanı hesaplandı. Bu adaylardan 1 milyon 279 bin 439’u tercihte bulundu. Bu yıl Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ve KKTC uyruklulara ayrılan kontenjanlar dâhil yaklaşık 807 bin kontenjan bulunurken, ÖZYES’e ve KKTC uyruklu adaylara ayrılanlar hariç 766 bin kontenjan için tercih yapıldı. Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarının tamamı dikkate alındığında tercihte bulunan adaylardan 730 bin 854’ü bir yükseköğretim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşen aday sayısı ise 619 bin 766 oldu.

HER 10 ADAYDAN 4’Ü İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

Yerleştirme sonuçlarına göre, adayların yüzde 19’u ilk, yüzde 12’si ikinci, yüzde 9’u üçüncü tercihine yerleşti. Böylece adayların yüzde 40’ı ilk üç tercihinden birini kazandı. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 8, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7 oldu. Böylece adayların yüzde 55’i ilk beş tercihinden birine yerleşti. Tercih yapma hakkına sahip olmasına rağmen herhangi bir tercih yapmayanların oranı tüm adaylarda yüzde 41,5, son sınıf öğrencilerinde yüzde 45,7 olarak gerçekleşti. Daha önce ortaöğretimden mezun olan ancak herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş adayların ise yüzde 70’i tercihte bulundu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar

ÖZVAR: “KONTENJAN POLİTİKAMIZ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA OLUMLU YANSIDI”

2026-YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yükseköğretime erişimi artırmanın yanı sıra niteliği yükselten ve gençlerimizi Türkiye’nin geleceğine hazırlayan büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik.” dedi.

Özvar, sonuçların arz-talep dengesi gözetilerek yürütülen kontenjan politikasının isabetini gösterdiğini söyledi. Hukuk, eczacılık, diş hekimliği, psikoloji ve öğretmenlik başta olmak üzere bazı programların kontenjanlarını yeniden düzenlediklerini belirten Özvar, “Uyguladığımız kontenjan politikasının yerleştirme sonuçlarına olumlu yansımasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Devlet üniversitelerimizde doluluk tarihî bir seviyeye ulaştı, neredeyse boş kontenjan kalmadı. Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında yüzde 100 doluluk sağlanması da bu politikanın isabetini açık biçimde gösteriyor.” İfadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZ GELECEĞİN MESLEKLERİNİN FARKINDA”

Yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital teknolojilere yönelik programlarda oluşan güçlü talebin ayrıca önem taşıdığını vurgulayan Özvar, gençlerin tercihlerinin Türkiye’nin gelecekte ihtiyaç duyacağı insan kaynağıyla örtüştüğüne dikkati çekti. Özvar, “Bu tablo, öğrencilerimizin geleceğin mesleklerine ilişkin yüksek farkındalığını gösterdiği gibi, yükseköğretim politikalarımızın ülkemizin insan kaynağı ihtiyacıyla uyumlu biçimde ilerlediğini de ortaya koymaktadır. Amacımız Türkiye’yi yapay zekâ ve ileri teknolojilerde geliştiren, üreten ve yön veren ülkelerden biri hâline getirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.” dedi.

BAŞARI SIRALAMALARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, devlet üniversitelerinin programlarına yerleşen öğrencilerin başarı sıralamalarındaki yükselişe de dikkat çekti.

Bazı programlarda başarı sıralamalarının birkaç binlik dilimlere kadar yükseldiğini belirten Özvar, “Köklü devlet üniversitelerimizin programlarına artık çok daha yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler yerleşiyor. Bazı programlarda sıralamaların birkaç binlik dilimlere kadar yükselmesi, bu üniversitelerimize yönelik güçlü talebin ve güvenin açık göstergesidir.” dedi. Özvar, öğrencilerin başarısıyla akademisyenlerin birikiminin birleşmesiyle önümüzdeki dönemde daha güçlü bir yükseköğretim tablosunun ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

“YERLEŞEMEYEN ADAYLAR DA EK YERLEŞTİRME SÜRECİNİ TAKİP ETSİN”

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayları ve ailelerini kutlayan Özvar, ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara da ek yerleştirme sürecini takip etmeleri çağrısında bulundu. “Bir yükseköğretim programına yerleşen bütün adaylarımızı ve bu süreçte onların yanında olan kıymetli ailelerini gönülden kutluyorum. Gençlerimize başarılı ve verimli bir üniversite hayatı diliyorum.” diyen Özvar, yerleşemeyen adaylara ise “Ümitsizliğe kapılmadan ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etsinler.” çağrısında bulundu.

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından ÖSYM’ye bildirileceğini belirten Özvar, ek yerleştirme takviminin ÖSYM tarafından ilan edileceğini kaydetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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