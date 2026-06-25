Muharrem ayının en faziletli günlerinden biri kabul edilen Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Hicri takvime göre 10 Muharrem 1448 olarak idrak edilecek Aşure Günü öncesinde vatandaşlar, "Aşure günü ne zaman başlar, ne zaman biter?" ve "Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir?" sorularının cevaplarını araştırıyor.

Muharrem ayı Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biri olarak kabul ediliyor. Bu ayın onuncu günü olan Aşure Günü ise birçok önemli olayın yaşandığı mübarek bir gündür. Peki, Aşure günü yapılacak ibadetler nelerdir? Aşure günü ne zaman başlar, ne zaman biter?

Aşure günü yapılacak ibadetler: Aşure günü ne zaman başlar, ne zaman biter?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, bu yıl 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Aşure Gecesi ise 24 Haziran Çarşamba'yı 25 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece idrak ediliyor. Aşure Günü 25 Haziran'da imsak vaktiyle başlayıp günün sona ermesiyle birlikte tamamlanıyor.

Aşure günü yapılacak ibadetler: Aşure günü ne zaman başlar, ne zaman biter?

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receble beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Dini kaynaklarda Muharrem ayında nafile oruç tutmanın da faziletli olduğu belirtilir.Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, Ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

Aşure günü yapılacak ibadetler: Aşure günü ne zaman başlar, ne zaman biter?

AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Aşure Günü, dua, tövbe, sadaka ve hayır işleriyle değerlendirilmesi tavsiye edilen mübarek günlerden biridir. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, aile bireylerine ikramda bulunmak, akrabaları ziyaret etmek ve fakirleri sevindirmenin faziletli olduğu bilinmektedir.

Allah'ı zikretmek, dini ilim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve faydalı işlerle meşgul olmak da tavsiye edilir.

Peygamber efendimiz, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruyor. Bu gece, hepimize yeter de artar bile. Bu öyle bir ganimet ki, böyle beş parçaya bölmüyorlar, herkese ne verilirse aynısı ona da veriliyor.

Onun için bu gün çok iyilik yapmalı ve (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) hadis-i şerifine de uyarak çoluk çocuğunu sevindirmeli!

(Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) hadis-i şerifine de uymalı, bu gece ve yarın, Tam İlmihal’den, İslam Ahlakı kitabından okuyarak ilim öğrenmeye çalışmalı.

Aşure günü yapılacak ibadetler: Aşure günü ne zaman başlar, ne zaman biter?

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Aşûre gününde 10’dan fazla peygamber felâketten kurtulmuştur. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İsmail’i bıçağın kesmemesi, kurban olarak yerine koç gelmesi, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması hep Aşûre günü olmuştur.

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