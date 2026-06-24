Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Aşure Günü ve Muharrem orucu tarihleri yeniden gündeme geldi. 2026 dini günler takvimiyle birlikte Muharrem ayının 10. gününün hangi tarihe denk geldiği netleşti.

İslam dünyasında önemli günlerden biri olarak kabul edilen Aşure Günü için geri sayım sürüyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Muharrem ayının 10. gününün ne zaman olduğunu ve Aşure Günü'nün hangi tarihte idrak edileceğini araştırıyor.

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

2026 dini günler takvimine göre Hicri yılbaşı 16 Haziran 2026 Salı günü başladı. Böylece Muharrem ayının ilk günü de 16 Haziran tarihine denk geldi. Hicri takvim hesaplamalarına göre Muharrem ayının 10. günü ise 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek. İslam tarihinde önemli olaylarla ilişkilendirilen bu gün, Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Muharrem ayı, İslam geleneğinde faziletli aylar arasında gösteriliyor. Bu ay içerisinde yapılan ibadetler ve tutulan nafile oruçlar, Müslümanlar tarafından ayrı bir önemle değerlendiriliyor.

Muharrem ayının 10. günü ne zaman? 2026 aşure günü tarihi

2026 AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, İslam dünyasında manevi değeri yüksek günlerden biri olarak biliniyor.

Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde tutulan oruçlar halk arasında genellikle "Aşure orucu" olarak biliniyor. Özellikle Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde tutulan orucun, bir gün öncesi veya sonrasıyla birlikte tutulması tavsiye ediliyor.

Muharrem ayının 10. günü ne zaman? 2026 aşure günü tarihi

Kaynaklarda, Aşure gününde tek başına oruç tutmanın mekruh görüldüğü, bu nedenle bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla birlikte tutulmasının tavsiye edildiği belirtiliyor. Bu sebeple 2026 yılında 24-25 Haziran veya 25-26 Haziran tarihlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor.

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