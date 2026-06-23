Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emeklilerin ve orta gelirlilerin kolayca ev sahibi olabileceği, 1 milyon metrekarelik alanda kurulacak 20 bin konutluk dev "Yeni Bahçelievler" projesini müjdeledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde konut anlayışını değiştirecek yeni bir projeyi kamuoyuna duyurdu. “Yeni Bahçelievler” adı verilen proje ile vatandaşların doğayla iç içe, müstakil hayat alanlarına kavuşması hedefleniyor.

Şehitkamil ilçesi Bedirköy ve Suboğazı mahallelerinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazikonut tarafından yürütülecek.

İlk etapta 20 bin bağımsız bölümün planlandığı projede her bir konutun, 52 metrekare bahçe, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı yaşam alanından oluşacağı belirtildi.

Emekliye ve orta gelirliye müstakil, bahçeli ev müjdesi! Gaziantep'te "Yeni Bahçelievler" projesi başlıyor

VATANDAŞLARI TOPRAKLA BULUŞTURAN PROJE

Projenin detaylarını paylaşan Fatma Şahin, amaçlarının vatandaşları yeniden toprakla ve doğayla buluşturmak olduğunu vurguladı. Şahin, her ailenin küçük de olsa bir bahçeye sahip olmasını hedeflediklerini belirterek, sistemin emekli ve orta gelir grubunun erişebileceği ekonomik bir model olarak tasarlandığını ifade etti.

Şahin, "1 ay sonra bunun vatandaşlarımıza müjdesini vereceğiz, çalışmasını başlatacağız. Bunun içerisinde bir ailenin altta bir mutfağının bir salon takımının olduğu gelip yemeğini yiyip kahvaltısını yapacağı bir mekan var. Üstte de yatak odaları var. Bu kompakt sistemin önünde de yaklaşık 5 dönüm içerisinde bostanımız var" ifadelerini kullandı.

Emekliye ve orta gelirliye müstakil, bahçeli ev müjdesi! Gaziantep'te "Yeni Bahçelievler" projesi başlıyor

1 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Vatandaş talepleri doğrultusunda şekillendirilen “Yeni Bahçelievler” projesinin bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

Başkan Şahin'in açıklaması şu şekilde:

“Bahçeli Bir Evim Olsun” hayalinizi gerçeğe dönüştürecek müjdemizi açıklıyoruz.

Yeni Bahçelievler Projesi ile Gaziantep’in köklü bağevi kültürünü yeniden canlandıracak, insanlarımızı toprakla, doğayla buluşturacak yeni bir yaşam anlayışının ilk adımını atıyoruz.

Emekliye ve orta gelirliye müstakil, bahçeli ev müjdesi! Gaziantep'te "Yeni Bahçelievler" projesi başlıyor

İstiyoruz ki isteyen her hemşehrimizin küçük de olsa bir bahçeli evi olsun. Ailesiyle birlikte nefes alsın, toprağa dokunsun, sebzesini yetiştirsin, çocuklarını doğayla buluşturabileceği bir yaşam alanına sahip olsun.

Emekliye ve orta gelirliye müstakil, bahçeli ev müjdesi! Gaziantep'te "Yeni Bahçelievler" projesi başlıyor

İşte bu anlayışla elimizi taşın altına koyduk ve GBB Gazikonut marifetiyle Yeni Bahçelievler Projesi’ni hayata geçirme kararı aldık.

Projemizi Şehitkamil ilçemizin Bedirköy ve Suboğazı mahallelerinde, yaklaşık 1 milyon m²’lik bir alanda hayata geçiriyoruz.

Emekliye ve orta gelirliye müstakil, bahçeli ev müjdesi! Gaziantep'te "Yeni Bahçelievler" projesi başlıyor

İlk etapta 20 bin adet üretmeyi planladığımız bu proje ile Türkiye’ye örnek olacak yeni bir yaşam modelinin de temelini atıyoruz. Talep oldukça daha fazlasını da yapacağız!

Emekliye ve orta gelirliye müstakil, bahçeli ev müjdesi! Gaziantep'te "Yeni Bahçelievler" projesi başlıyor

Her bir bağımsız bölüm; 52. m² müstakil bahçe, 14 m² veranda ve 30 m² kapalı alan toplam 97.30 m² alandan oluşacak.

Hedefimiz, bu projeyi sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmak, mümkün olan en ekonomik ve en erişilebilir şartlarla hemşehrilerimizle buluşturmak olacak. Olabilecek en ekonomik formül ile size sunuyor olacağız.

Emekliye ve orta gelirliye müstakil, bahçeli ev müjdesi! Gaziantep'te "Yeni Bahçelievler" projesi başlıyor

Gaziantep için yeni bir dönemi birlikte başlatıyoruz. Gaziantep’imize hayırlı olsun.

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