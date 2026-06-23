TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konut için başlattığı açık satış kampanyası vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Kurasız satış yöntemiyle yürütülen kampanyada bazı projelerde kontenjanlar dolarken, birçok ilde başvuru ve satış işlemleri devam ediyor.

Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan TOKİ'nin açık satış uygulaması, Türkiye genelinde geniş katılımla devam ediyor. 15 Haziran'da başlayan satış sürecinde vatandaşlar hem başvuru şartlarını hem de hangi illerde satışların sürdüğünü yakından takip ediyor.

TOKİ KONUT SATIŞI DEVAM EDİYOR MU?

TOKİ tarafından 64 ilde satışa sunulan yaklaşık 20 bin konut için başlatılan açık satış kampanyası devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulan kampanya kapsamında vatandaşlar kura çekimine katılmadan doğrudan başvuru yapabiliyor. Satış süreci 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ konut satışı devam ediyor mu, hangi illerde? 64 ilde 20 bin açık satış kampanyası

Kampanya kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri vatandaşlara sunulurken, farklı ödeme modelleri de dikkat çekiyor. Konut fiyatları yaklaşık 2 milyon 100 bin liradan başlıyor. Peşin ödeme yapmak isteyenlere yüzde 25 indirim uygulanırken, yüzde 50 peşinat verenlere yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Ayrıca yüzde 25 peşinat, yüzde 25 ara ödeme ve 60 ay vade seçeneği de kampanya kapsamında yer alıyor.

Satışların başlamasının ardından bazı projelerde yoğun talep nedeniyle konutlar kısa sürede tükendi. Buna karşın Türkiye genelindeki birçok projede satış işlemleri sürüyor. Bu nedenle konut sahibi olmak isteyen vatandaşların TOKİ'nin güncel satış ekranlarını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

TOKİ konut satışı devam ediyor mu, hangi illerde? 64 ilde 20 bin açık satış kampanyası

TOKİ AÇIK SATIŞ HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

TOKİ'nin açık satış kampanyası Türkiye genelinde 64 ilde yürütülüyor. Kampanyada Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'da 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunuldu.

TOKİ konut satışı devam ediyor mu, hangi illerde? 64 ilde 20 bin açık satış kampanyası

TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan tablodaki son durumuna göre Diyarbakır, Şanlıurfa, Bartın, Bolu, Ordu, Sinop, Adıyaman, Iğdır, Tunceli, Kilis, Osmaniye, Adana ve Niğde'de kampanya kapsamındaki tüm konutlar satıldı. Diğer illerde ise satışlar devam ediyor.

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