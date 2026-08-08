ÖZEL | Suudi gazeteciler, Nunez'i Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi: Salah'ı daha tehlikeli yapar

Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ı kadrosuna katarak dünya kamuoyunun gündemine oturan Trabzonspor, bir başka yıldızı daha renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Bordo-mavililer, Al Hilal’in 27 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez’i transfer ederek hücum hattını güçlendirmeye odaklandı. Suudi futbol muhabirleri, Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Meslaktaşlarımız, muhtemel transferde Darwin Nunez’in takıma sağlayacağı katkıya vurgu yaptı.

Trabzonspor, Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Uruguaylı golcü Darwin Nunez’i renklerine bağlamak için çalışmalarını sıklaştırdı. Yılın bir başka transfer hamlesine imza atmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, görüşmelerini önemli ölçüde ilerletti. Taraftarlar, Mohamed Salah’ın Liverpool’dan takım arkadaşı olan Darwin Nunez'i kadroda görmek için şimdiden tezahüratlara başladı. Suudi Arabistanlı gazeteciler, transfer iddialarıyla ilgili dikkat çeken detayları Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

İBRAHİM ALSALEH (ARRİYADİYAH): TEHLİKELİ FORVET

Arriyadiyah muhabiri İbrahim Alsaleh, Darwin Nunez’in performansının istikrarlı bir seviyede olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Darwin Nunez’in son dönemdeki formu, olağanüstü olmaktan ziyade istikrarlı bir çizgide seyrediyor. Hızı, hareketliliği ve fiziksel gücüyle tehlike oluşturan bir forvet olmaya devam ediyor; ancak kale önündeki istikrar sorunu her zaman en büyük zorluğu olagelmiştir. Özgüvenle oynadığında savunulması en zor forvetlerden biri olabilir; yine de bitiricilik konusunda daha da acımasız olması gerekiyor.

“TRABZONSPOR TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE”

Alsaleh, Uruguaylı golcünün Al Hilal’den ayrılma isteğinin altında yatan gerçeği açıklarken, “Nunez'in transfer arayışında olduğu yönündeki haberlerin temel nedeni, daha büyük bir rol ve daha düzenli forma şansı istemesidir. Avrupa'daki çeşitli kulüpler ona ilgi gösterirken, Türkiye'de ise adı Trabzonspor ve Fenerbahçe ile anılıyor. Ancak henüz hiçbir şey resmi olarak kesinleşmedi. Mevcut haberlere göre Trabzonspor, Fenerbahçe’nin bir adım önünde görünüyor. Kulüp, transfer piyasasında büyük bir kararlılık sergiledi ve çeşitli haberler Darwin Nunez'i kadrosuna katmak için aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Ancak bir anlaşma imzalanana kadar durum belirsizliğini koruyor” diye konuştu.

Darwin Nunez, Suudi Arabistan Pro Ligi kulübü Al-Hilal'de forma giyiyor.

“SALAH'LA LİGİN EN TEHLİKELİ HÜCUM İKİLİSİ OLUR”

Nunez'in muhtemel transfer sonrası bordo-mavili ekibe sunmasını beklediği katkıya değinen Suudi gazeteci, şöyle devam etti:

Nunez, Trabzonspor'a katılırsa takımın hücum hattını önemli ölçüde güçlendirebilir. Hızı, savunma arkasındaki hareketliliği ve fiziksel varlığı; Mohamed Salah’ın bitiricilik becerisini tamamlardı. Daha önce Liverpool'da birlikte oynamış olmaları, birbirlerinin oyun tarzlarını çok iyi bir şekilde anlamalarına ve bu sayede hızla güçlü bir ortaklık kurmalarına yardımcı olabilir. Nunez, eğer gol yollarında istikrarlı bir performans sergileyebilirse, Türk Ligi’nin en tehlikeli hücum ikililerinden biri olma potansiyeline sahipler.

ABDALAALA SAKAİR (KOOORA.COM-SPORT360): GERÇEK SEVİYESİNE DÖNER

Kooora.com ve sport360 muhabiri Abdalaala Sakair ise, Darwin Nunez’in teknik özelliklerine dikkat çekerek, “Nunez, son zamanlarda en iyi performansını sergilemedi ancak yine de seviyesinin önemli ölçüde düştüğüne inanmıyorum. Asıl sorun yetenekten ziyade istikrarsızlık olmuştur. O; üstün hızı, fiziksel gücü ve savunma hattı arkasındaki akıllı hareketliliğiyle öne çıkan bir forvet olmaya devam ediyor. Şu anda ihtiyacı olan şey, istikrar ve kale önünde daha yüksek bir bitiricilik. Düzenli olarak forma giymesi ve net bir ilk 11 oyuncusu rolünün olması, gerçek seviyesine dönmesine yardımcı olabilir diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Mohamed Salah, Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

“YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA İHTİYACI VAR”

Karim Benzema’nın geçtiğimiz sezonun devre arasında Al-Hilal’e transferi sonrası Uruguaylı golcünün takımdaki geleceğinin değiştiğine vurgu yapan Suudi gazeteci, “Benzema'nın gelişiyle durumu değişti. Bence onun asıl motivasyonu düzenli olarak oynamak. Lig kadrosundan çıkarılması, istikrarını ve özgüvenini yeniden kazanabileceği yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyordu. Adı Avrupa’nın çeşitli kulüpleriyle de anılsa da Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgisi nedeniyle Türkiye şu an için en gerçekçi durak gibi görünüyor. Bu aşamada Türkiye'nin ilgisi daha somut duruyor” ifadelerini kullandı.

“SALAH, NUNEZ’İN TRANSFERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKEN”

27 yaşındaki santrforun Mohamed Salah ile Liverpool’da oynadığı günleri hatırlatan meslektaşımız, şöyle devam etti:

Şu an için özellikle Mohamed Salah'ı kadrolarına kattıktan sonra, Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum. Kulüp, güçlü bir hücum takımı kurmayı hedefleyen net bir projeye sahip görünüyor; Salah'ın kadroda bulunması da —özellikle Liverpool'daki geçmiş birliktelikleri göz önüne alındığında— Nunez'i takıma kazandırma konusunda önemli bir etken olabilir. Fenerbahçe, hâlâ çok güçlü bir aday ancak şu anda bir kulüp seçmem gerekirse, Trabzonspor'u biraz daha öne koyardım. Ancak Al Hilal ile yapılan anlaşmanın mali boyutu nihayetinde belirleyici olacaktır.

"TRABZONSPOR'A İHTİYACI OLANI VERİR"

Nunez’in Trabzonspor’un forvet hattı için aradığı kan olduğunu vurgulayan Suudi gazeteci, son olarak şunları kaydetti:

Nunez, Trabzonspor'a tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi verebilir: Hızlı ve güçlü, hücumda boş alanlara yönelebilen ve stoperleri meşgul edebilen bir forvet. Salah ile yapılacak bir ortaklığın çok heyecan verici olabileceğini düşünüyorum. Salah, doğal olarak kanattan merkeze doğru hareket etmeyi severken, Nunez ise hücumun odak noktası olarak görev yapabilir ve hareketliliğiyle alan oluşturabilir. Nunez, doğru bir şekilde kullanılırlarsa Salah'ı daha da tehlikeli hale getirebilir; Salah da Nunez'e ihtiyaç duyduğu pas desteğini sağlayabilir. Birlikte Türkiye Ligi’nin en tehlikeli hücum ortaklıklarından birini oluşturabilirler.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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