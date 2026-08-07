ÖZEL | Trabzonspor'un eski golcüsü, Salah'a övgü yağdırdı: Birlikte oynasaydık en az 15 gol atardım

Süper Lig’de yılın transfer bombası Mohamed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor'dan geldi. Mısırlı yıldız, yaklaşık 30 bin taraftarın önünde kendisini bordo-mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 2012-2015 yılları arasında Karadeniz ekibinde forma giyen Emre Güral, dünya kamuoyunda ses getiren transfere dair Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Güral, Salah’ın Trabzonspor’a sunmasını beklediği sportif ve sosyal katkılara vurgu yaptı.

Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, Papara Park Stadyumu'nda düzenlenen imza töreniyle bordo-mavili kulübe resmen katıldı. “Kupalar kazanmak için buradayım. Sizlerle maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum” diyerek yeni sezon için şimdiden net bir hedef belirleyen 34 yaşındaki yıldız, taraftarı heyecanlandırdı. Trabzonspor’un eski golcüsü Emre Güral, Mısırlı oyuncuyla ilgili değerlendirmelerini Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Güral, Trabzonspor’un şampiyonluk yarışıyla ilgili de dikkat çeken öngörülerde bulundu.

“SALAH TRANSFERİ GERÇEKTEN BÜYÜK BİR BAŞARI”

İlk olarak Mısırlı yıldızın Trabzonspor tercihine değinen Emre Güral, “Salah gibi kaliteli bir futbolcunun Trabzonspor’a gelmesi ülkemiz futbolu açısından çok büyük bir başarıdır. Gerçekten emeği geçen herkesin eline sağlık çünkü sıradan bir transfer değil.” dedi. Salah gibi kariyerli bir ismin ülkemize gelmesinin futbolumuz adına önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Güral, “Böylesine kariyerli bir ismin gelmesi futbolumuz için bir artıdır. Salah’ın tartışılmaz bir kariyeri var. Trabzonspor formasını taşımak bana da nasip olduğu için Salah’ın Trabzonspor’a gelmesi benim için ayrı bir mutluluk oldu. Ülkemiz misafirperver olduğu için Salah’ı en iyi şekilde ağırlayacaklardır. Tüm deplasman taraftarları da aynı saygıyı gösterecektir. Trabzon şehri de Salah’ı çok farklı bir şekilde kucaklayacaktır. Salah’ın Trabzon’da kendini çok iyi hissedeceğini düşünüyorum. Salah, bizim lige 2-3 gömlek fazla. Salah’ın kariyerine baktığımızda 1-2 sene önce birisi böyle bir transferden bahsetseydi kimse inanmazdı. Bu transfer gerçekten büyük bir başarıdır. Salah, sadece PR açısından değil, kariyeriyle de ülkemize çok değerli işler katacak” diye konuştu.

Emre Güral, 2012-2015 yıllarıa arasında Trabzonspor'da oynadı.

“OFANSİF OLARAK ÇOK BÜYÜK SİLAH”

Mohamed Salah’ın Trabzonspor hücum hattına sağlayacağı katkıyı analiz eden eski golcü, “Salah’ın sahada olması, rakip takımın maça daha farklı bir hazırlık yapması anlamına geliyor. Salah, sahada olduğunda rakip takım ona göre önlem alacak ve taktiğini belirleyecek. Çünkü Trabzonspor, ofansif olarak çok büyük bir silah kazandı. Paul Onuachu, şimdi çok daha farklı şekilde toplar alacak ve farklı pozisyonlar yakalayacak. Onuachu, rakip takım oyuncuları Mohamed Salah’a odaklanacağı için daha fazla boş alan yaratacak. Onuachu, gol konusunda istikrarı olan çok iyi bir forvet. O yüzden Salah sayesinde biraz daha boş alan yakalarsa çok farklı gollere imza atabilir. Salah gibi bir oyuncu her takım için artıdır. Salah, atak yaparken rakip takım mecburi olarak önlem almaya çalışacak. Salah, yoksa maçı kendi bitirir. Salah için önlem alınırsa Onuachu gibi isimlerin daha fazla boş alan yakalayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Papara Park'ta düzenlenen imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Mohamed Salah, tribünleri selamladı.

“OYUNCUDAN ZİYADE YARDIMCI ANTRENÖR EDİNDİ”

Teknik direktör Fatih Tekke’nin Salah’ın tecrübesinden faydalanacağını vurgulayan Güral, deneyimli çalıştırıcının takımdaki bu dengeyi başarıyla yöneteceğini belirtti.

Bu konuda Okan Buruk-İlkay Gündoğan örneğini veren eski yıldız, şöyle devam etti:

Salah gibi oyuncularla çalışmak aslında bir teknik direktör için zor değil. Çünkü bu kalitedeki futbolculara çok fazla bir şey anlatmanıza veya göstermenize gerek olmaz. Futbolu zaten çok iyi biliyorlar. Bir antrenör olarak sadece iyi anlaşmak, onun isteğine ve düşüncelerine kulak vermek yeterlidir. Fatih Tekke, zaten çok iyi bir teknik direktör. Başardığı işler ortada. Trabzonspor, mesela geçen sene en iyi kadrosuna sahip değildi ama sahada çok diri ve iyi oynayan bir takım vardı. Şimdi oyuncu transferleriyle beraber dikkat çeken bir takım oluşturdular. Fatih Tekke, kendisine Salah gibi futbolcu-antrenör ilişkisinden ziyade taktiksel bilgiler de konuşacağı bir yardımcı antrenör edindi. Mesela zamanında Antalyaspor’da Samuel Eto’o ile oynamıştım. Teknik direktörler bu tarz oyunculara bazen kulak vermeye çalışır. Maçla alakalı taktiksel olarak ne düşündüklerini merak ederler. Çünkü böyle oyuncuların görüşü ve futbol kariyeri çok büyük bir tecrübeyi barındırır. O yüzden Fatih Hoca’nın da bu süreci çok iyi bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum. Takımın yeni sistemini hep beraber çalışacaklardır. Salah’ın uyum sürecinin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Fatih Hoca, Salah ile çalıştığı için ekstra bir avantaj yakalayacak. Fatih Hoca, bazı konularda Salah’ın düşüncelerine de başvuracaktır. Salah da bu sürece tabii ki katkıda bulunacak. Fatih Hoca ve Salah, çok iyi anlaşacak; bu konuda hiçbir şüphem yok. Aynı durum mesela Galatasaray’da da yaşanıyor. Okan Hoca, İlkay Gündoğan’ın fikirlerini çok önemsiyor ve ona göre dikkate alıyor.

“YEMEK YERKEN BİLE SORU SORUYORDUM"

Kariyerli futbolcuların Trabzonspor’a sağladığı katkıları hatırlatan Emre Güral, bu konuda bir dönem beraber forma giydikleri José Bosingwa-Florent Malouda örneğini verdi.

37 yaşındaki eski santrfor, “Bosingwa ve Malouda ile çok rahat bir şekilde anlaşıyordum. Onlarla çok yakın bir iletişimimiz oluyordu. Bu tarz kariyerli oyunculardan ders almaya çalışıyordum. Onlar bana yaşadıkları kariyerle çok fazla tecrübe aktardılar. Yemek yerken bile sürekli olarak soru soruyordum. Onlara hayranlıkla bakıyorduk. Çünkü karşımızda Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası oynamış oyuncular vardı. Her zaman onları gözlemliyordum. İkisi de Trabzonspor’a çok büyük katkılar sağladı. Hem sahada hem de saha dışında herkese çok yardımcı oldular. O yüzden böyle kariyerli oyuncular takıma geldiği zaman genç oyuncular başta olmak üzere herkesin faydalanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Mısırlı futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana katıldı.

“GENÇ OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK KAZANÇ”

Bosingwa ve Malouda’dan çok büyük dersler aldığını vurgulayan Güral, bordo-mavililerin genç oyuncularına tavsiyelerde bulunarak, “Ben de o zamanlar bu oyunculardan biriydim. Ders izler gibi onları dinliyor, vakit geçiriyordum. Mesela deplasmanlarda Malouda ile genellikle aynı odada kalırdık. O, saha içinde zaten üst düzey bir oyuncuydu. Ama saha dışında da çok farklılardı. Malouda, nereye gidersek gidelim kendi özel doktorunu ve fizyoterapistini de getiriyordu. Bana, “Emre, bu iş çok önemli. Çünkü bundan dolayı hayatım boyunca kaslarımla ilgili bir sakatlık yaşamadım” demişti. Benim için gerçekten çok büyük bir dersti. Kendine çok dikkat ediyordu. Diğer yandan mesela José Bosingwa’nın fiziksel gücü ve koşu testlerindeki performansı beni çok şaşırtıyordu. İnce bir fiziğe sahip olmasına rağmen aşırı derecede güçlüydü. Kondisyon ve bilgi olarak da üst düzeydeydi. O yüzden genç oyuncular, böyle futbolculardan çok büyük dersler alabilir. Trabzonspor’daki genç oyuncuların da Salah’tan ders alması gerekiyor. Çünkü böyle bir fırsat herkesin eline kolay kolay geçmez. Salah’ın kazandığı başarılar ve kupalar herkese nasip olmaz. Genç oyuncular, ondan en ufak bir bilgi bile kapsalar onlar için büyük kazanç olur” dedi.

“TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİLERİNDEN”

En son 2022 yılında Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan bordo-mavililerin, bu sezon o heyecanı yeniden yaşama şansının arttığını söyleyen genç antrenör, “Salah’ın transferi sonrası Trabzonspor’un şampiyonluk şansı daha da arttı. Trabzonspor, ligde her zaman şampiyonluğu kovalayan büyük bir camia. Trabzonspor, şimdi bu kadroyla ‘biz de varız ve şampiyonluk yarışında olacağız’ diye bağırıyor. Yapılan transferler zaten ortada. Fatih Hoca, geçen sezon bu transferler olmadan bile çok büyük işler başardı. Şimdi kaliteli transferler de eklendi. Bu sezon o yüzden şampiyonluk yolunda en net favorilerden biri. Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir yarış yaşandı ancak Trabzonspor da artık onların gerisinde değil. Herkes çok iyi transferlere imza attı o yüzden bu sene lig çok enteresan bir hal alacak” ifadelerine yer verdi.

“SALAH'IN BANA İNANILMAZ KATKILARI OLURDU”

Trabzonspor formasıyla top koşturduğu dönem birçok yıldız oyuncuyla aynı sahayı paylaştığını ama Mohamed Salah ile de oynamak istediğini belirten Güral, şöyle konuştu:

Salah gibi kaliteye sahip bir oyuncuyla ben de oynamak isterdim. Gerçekten hayal gibi bir şey olurdu. Türkiye Ligi’ndeki gençler, PlayStation oynarken seçtikleri Salah ile şimdi aynı sahayı paylaşacak. Bu gerçekten çok önemli bir duygu. Bu tarz yıldızlarla oynamak büyük bir artıdır. Kendi dönemimde Salah ile beraber oynasaydım bana inanılmaz katkıları olurdu. Çünkü oyun içerisinde başkalarının görmediği detayları görebiliyor. Mesela yapılan koşuları görüp, ona göre pas veriyor veya senin boşa çıkmanı sağlıyor. Yani pasları ve tecrübeleriyle performansını kolay bir şekilde sahaya yansıtmana yardımcı olabilir. O yüzden kendi dönemimde Salah ile aynı sahada yer alsaydım en az 15 gol atardım. O dönemler Colman, Olcan Adın, Soner Aydoğdu ve Alanzinho gibi üst düzey isimlerin bana çok büyük katkısı olmuştu. Performansımın yükselmesinde onların da çok payı vardı. Çünkü takım, bu şekilde bütünleşiyor. O yüzden sahanın neresinde durursanız durun Salah rahat bir şekilde sizi pas veya hareketle bulur. Onuachu da bu sezon Salah sayesinde gollere imza atacak.

“FUTBOLA AŞIK OLAN BİR ŞEHİR”

Salah transferiyle beraber Trabzonspor taraftarında yaşanan duyguları aktaran eski golcü, “Trabzonspor, Türkiye’nin en iyi taraftar gruplarından birine sahip. Şehir adeta futbolla yatıp kalkıyor ve herkes futbolu düşünüyor. Maç kaybettiğimizde dükkanını açmayan taraftarlar vardı. Trabzonspor’u işte o kadar çok seviyorlardı. Futbola âşık olan bir şehir. Trabzonspor taraftarı, her zaman arma için gereğini yapmasını bildi. Salah ile şimdi oraya yeni bir heyecan, kariyer, kan ve lider geldi. Trabzonspor taraftarı, kim olursa olsun o formayı giyen herkesi sonuna kadar destekler” sözlerini sarf etti.

“MİLLİ TAKIMA OYUNCU KAZANDIRMAK İSTİYORUM”

Futbolu bıraktıktan sonraki kariyerine de değinen 37 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak şunları ekledi:

Almanya’da ‘Allstar Academy’ isminde kurduğum bir futbol okulunda futbolcu yetiştiriyorum. Yeni yetenekler kazandırmaya çalışıyorum. Şu an Mert Çetin ve Can Muhammed Kuloğlu isminde dikkat çeken oyuncularımız var. Bu isimler milli formayı da giyebilecek kalitede. Buradan milli takıma futbolcu kazandırmak istiyorum. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz.

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Papara Park'ta düzenlenen imza törenine taraftarlar yoğun ilgi gösterirken Mohamed Salah, tribünleri selamladı.

Mısırlı futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana katıldı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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