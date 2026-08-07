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Yaşam

Muhammed Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin sözleri sosyal medyayı yıktı

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Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın Trabzon'un Araklı ilçesinde gerçekleştirilen reklam filmi çekimleri sırasında yaşanan bir an, sosyal medyada gündem oldu. Dünyaca ünlü futbolcuyu ilk kez gören yaşlı bir kadının yöresel şivesiyle yaptığı samimi yorumlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

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Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah, reklam filmi çekimleri kapsamında Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Marzuba Mahallesi'ne gitti. Çekimler sırasında yaşanan renkli bir an ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Mahalle sakinleri, yıldız futbolcuyu yakından görebilmek için çekim alanında toplandı. O sırada lüks bir cipten inen Salah'ı cep telefonuyla kayda alan yaşlı bir kadının yöresel şivesiyle yaptığı yorumlar izleyenleri hem güldürdü hem de beğeni topladı.

Muhammed Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin sözleri sosyal medyayı yıktı
Başlık ResmiMuhammed Salah'ı gören Trabzonlu teyzenin sözleri sosyal medyayı yıktı

"GIZ BU NE GADA GÜÇÇÜK"

Görüntülerde teyzenin, "Ahana da geldi. O ne bilema bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var" sözleri duyulurken, çevrede bulunanların da kahkahalarla güldüğü görüldü.

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Samimi tavırlarıyla dikkat çeken teyzenin görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı, teyzenin doğal tepkisinin "günün en eğlenceli videosu" olduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar ise Trabzon insanının kendine has mizah anlayışını yansıttığını ifade etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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