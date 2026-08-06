ÖZEL | Trabzonspor'un eski hocaları, Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Salah'ın futbol hayatı uzayacak

Trabzonspor, kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Mohamed Salah’a sonunda kavuştu. Mısırlı yıldızın Karadeniz ekibinde sergileyeceği performans merakla beklenirken; bordo-mavili ekibin eski teknik direktörleri Giray Bulak, Mustafa Reşit Akçay ve Ziya Doğan, Türkiye Gazetesi’ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adamlar, Trabzonspor'un şampiyonluk şansıyla ilgili düşüncelerini de anlattı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Trabzonspor, son olarak Liverpool forması giyen 34 yaşındaki futbolcu Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı. Özel uçakla İstanbul'a gelen Salah'a, bordo-mavili taraftarlar tarafından büyük ilgi gösterdi. Trabzon'da da coşkuyla karşılanan Salah'ın transferine dair deneyimli teknik adamlar Giray Bulak, Mustafa Reşit Akçay ve Ziya Doğan, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

BULAK: TRABZON TERCİHİ FUTBOL HAYATINI GELİŞTİRİR

Bir dönem Trabzonspor’da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan tecrübeli teknik adam Giray Bulak, Mohamed Salah’ın çok önemli bir transfer olduğuna dikkat çekerek, “Salah, çok önemli bir isim. Attığı gollere, yaptığı asistlere ve istikrarlı performansına bakarsanız çok değerli bir oyuncu. Salah, gol kaçırdığında bile sakin kalabilen ve kendisiyle barışık bir futbolcu. Bu transfer hepimizi çok mutlu etti. Salah, umarım Trabzonspor’a çok büyük katkılar sağlar. Salah’ın Trabzonspor’u tercih etmesi ve şehre gelmesi onun futbol hayatını inanın daha da geliştirecek ve uzatacaktır. Salah da Trabzon’u çok sevecek” diye konuştu.

Giray Bulak

“HİÇBİR YERDE GÖRMEDİĞİ İLGİYİ BURADA GÖRECEK"

Bulak; Trabzon halkının göstereceği sevgi sonrası Salah’ın şehirde uyum sorunu yaşamayacağına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

Salah, Trabzon halkının gösterdiği sevgi sonrası o mutluluğu derinden yaşayacak. İngilizlerin o soğuk tavırlarını zaten biliyorsunuz. Trabzonspor’a gelen bütün yabancı oyuncular şehri sevmiştir. Trabzon’dan ayrılmak istemezler. Bu duygular Salah’a büyük moral verecek. Trabzon halkı, Salah’ı bağrına basacak ve daha önce görmediği ilgiyi burada görecek. Salah, kendisine gösterilen bu sevginin karşılığını fazlasıyla verecek. Salah, Trabzonspor taraftarını sadece stadyumda coşturmaz. O, Trabzon’u şehir olarak da coşturur. Salah’ın Trabzon’da halk ile daha da kaynaştırılması ve etkinliklerde önemli bir figür olarak öne çıkarılması lazım. Trabzon’un dünyada tanıtılması konusunda da Salah’tan faydalanmak gerekiyor. Yani Salah, sadece sahanın ve futbolun içinde kalmamalı.

“TRABZONSPOR’U ŞİMDİDEN DAHA DA ÖNE GEÇİRDİ”

Mısırlı yıldızın takıma katılmasıyla birlikte Trabzonspor’un hücum hattının daha da güçlendiğini söyleyen Giray Bulak, Trabzonspor’un rakiplerine göre daha avantajlı hale geldiğine değindi.

Deneyimli isim, “Trabzonspor, tabii ki bir santrfor arayışı içinde ve Paul Onuachu’nun takımda kalıp kalmayacağını henüz bilmiyoruz. Onuachu, eğer takımda kalırsa Salah’ın asistleri onu gol kralı yapar. Ayrıca Salah, Onuachu’nun arkasında gol krallığında ikinci sırada yer alabilir. Salah ve Onuachu’nun oynayacağı oyun tarzıyla Victor Osimhen’i geçeceklerini düşünüyorum. O bakımdan Salah’ın asistleri, gol atma özelliği ve Onuachu gibi fizik gücü yüksek bir oyuncuya yapacağı asistler takıma çok katkı sağlar. Bu transfer Trabzonspor’u şimdiden Süper Lig’de daha da öne geçirdi. Trabzonspor, şu an şampiyonluk yarışında Galatasaray ile eşit seviyeye geldi. Yani başa baş gideceklerini düşünüyorum. Ayrıca Beşiktaş’ın ve Fenerbahçe’nin çok önüne geçti. Diğer takımların transferde neler yapacaklarını bilmiyoruz ama ilerleyen haftalarda Trabzonspor’u ligde ilk sırada görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah, Trabzonspor'da yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanacak.

“TEKKE İLE SALAH UYUM ANLAMINDA ÖRTÜŞECEK”

Teknik Direktör Fatih Tekke’nin futbolcularıyla olan uyumuna dikkat çeken ve Salah ile de iyi bir iletişim kuracağını belirten Bulak, “Fatih Tekke’nin futbolcularıyla olan uyumu çok iyi seviyede. Teknik adamlığı da zaten iyi durumda. Fatih Tekke, Trabzonspor’a aidiyet duygusu yüksek bir oyuncuydu. Ayrıca Türkiye’nin en önemli oyuncularından birisiydi. O bakımdan Salah da bunun zaten farkında olacak. Salah’ın özelliklerini bilen bir Fatih Tekke var. Uyum anlamında birbirleriyle çok örtüşeceklerini düşünüyorum. Trabzonspor, bu anlamda da iyi işler başarıyor” sözlerini sarf etti.

AKÇAY: EKONOMİ VE PRESTİJ AÇISINDAN KATKI VERECEK

Trabzonspor’da 2013-2014 yılları arasında görev yapan bir başka deneyimli isim Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor’un kariyer olarak en yüksek isimlerden birini transfer ettiğini söyledi.

Akçay, “Salah’ın kariyeri, teknik becerileri ve yapmış olduğu kariyer üzerinden baktığımızda önemli bir transfer. Trabzonspor, şu ana kadar en yüksek kariyere sahip olan oyunculardan biriyle tanışıyor. Florent Malouda da yüksek seviyeli bir transferdi ancak Salah’ınki ondan daha iyi. José Bosingwa ve Florent Malouda, benim dönemimde takıma liderlik yapmışlardı. Salah’ta da takıma liderlik yapabilecek bir potansiyel var. Trabzonspor’un şu an ihtiyacı olan bir bölge için transfer edildi. Salah’ın o bölgeye çok katkı vereceğini düşünüyorum. Ayrıca sırtı dönük oynayan pivot santrfor Paul Onuachu’nun bırakacağı toplar çok kolay bir şekilde Salah’ın zekasıyla buluşabilir. Salah, bu topları pozisyona dönüştürebilir ve gol yapabilir. Salah, bu sayede Trabzonspor’a ofansif anlamda güçlü bir katkı verecektir" diye konuştu.

Salah transferinin kulübe ekonomik ve sosyal prestij olarak birçok yönden fayda sağlayacağını söyleyen 67 yaşındaki çalıştırıcı, “Salah’ın transferini gerçekleştiren başkan ve yönetimi kutlamak gerekiyor. Çünkü bu transfer kulübe hem ekonomi hem de sosyal prestij açısından çok yüksek katkılar getirecek. Ayrıca forma, kombine ve loca satışı daha da artacaktır. Trabzonspor’un maçlarını stadyumda takip eden taraftar ortalamasının geçen seneye oranla yükseleceğini düşünüyorum. Bu da Trabzonspor’a ekonomik anlamda katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR’UN DİRENCİ FARKLI BİR SEVİYEYE YÜKSELECEK"

Ses getiren transfer sonrası Trabzonspor’un hücumda önemli bir seviyeye yükseldiğini söyleyen Akçay, “Onuachu’nun da karakterinin iyi olduğu kanısını taşıyorum. Salah ile beraber bu karakterler birleşirse Trabzonspor’un saha içi organizasyonu ve direnci farklı bir seviyeye yükselecektir. Trabzonspor, şampiyonluğa geçen seneye oranla bu sene daha da fazla yaklaşabilir. İnsanlar, ‘Bir oyuncu takımı bu kadar değiştirebilir mi?’ diyebilir ama gerçekten değiştirebilir. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak da Trabzonspor’u bir yere yazmak gerekiyor” dedi.

Mustafa Reşit Akçay

DOĞAN: TRABZON ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYLARINDAN

Salah’ın takıma çok önemli bir katkı sunacağını söyleyen bordo-mavili ekibin eski teknik direktörü Ziya Doğan ise şunları ekledi:

Salah, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Trabzonspor için hayırlı olsun. Trabzon halkı, takımını çok sever. O yüzden 'Salah’ın alınması için herkes katkıda bulundu' diyebiliriz. Bu transfer aslında bu birlikteliğin verdiği güçten dolayı gerçekleşti. Salah, takıma çok önemli bir katkı sağlayacak ve takıma ekstra bir enerji getirecek. Trabzonspor, Fatih Tekke takıma geldikten sonra iyi bir ivme kazandı. Her gün üstüne koyarak ilerliyor ve bu transferle birlikte bu seneki şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldi.

Ziya Doğan

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MUHAMMET DUMAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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