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Lise kayıtları ne zaman 2026? Lise tercih ve nakil dönemi

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Lise kayıtları ne zaman 2026? Lise tercih ve nakil dönemi
Fotoğraf Başlığı Lise kayıtları ne zaman 2026? Lise tercih ve nakil dönemi

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt süreci ile yerleştirmeye esas nakil takvimine çevrildi. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler nakil başvurularına hazırlanırken, lise kayıtlarının nasıl işleyeceği de merak konusu oldu. İşte 2026 lise tercih ve nakil dönemine ilişkin ayrıntılar...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler yerleştikleri okulları öğrenirken, bundan sonraki süreçte uygulanacak nakil takvimi ve lise kayıt işlemleri araştırılmaya başlandı. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak, 1. ve 2. nakil başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?

2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler lise kayıt sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yerleştirme takvimine göre süreç, yerleştirmeye esas nakil başvuruları ve il-ilçe yerleştirme işlemleriyle devam edecek. Lise kayıtları 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin başlayacağı 14 Eylül'den önce tamamlanacak.

Lise kayıtları ne zaman 2026? Lise tercih ve nakil dönemi
Başlık ResmiLise kayıtları ne zaman 2026? Lise tercih ve nakil dönemi

LİSE TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ

LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakil işlemleri bu yıl da iki dönem halinde gerçekleştirilecek. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler arasında nakil başvurusunda bulunabilecek.

  • Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.
  • İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
  • 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
  • Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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Editör : İREM ÖZCAN
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