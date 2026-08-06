Özge Özpirinçci hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar ve öne sürdüğü iddialarla magazin gündeminde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kübra Süzgün'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Süzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu. Süzgün “Ben bir oyuncu değil bir kız çocuğu olarak Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, Emine annemizden yardım istiyorum. Bu olaya sadece onlar el koyabilir” dedi.

Magazin dünyası, bir dönem "Kadın" dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran genç oyuncu Kübra Süzgün'ün, eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci hakkında öne sürdüğü iddialarla çalkalanıyor. Gündem olan açıklamaların ardından Süzgün'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

Hesabı kapatıldı! Kübra Süzgün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı

"7 YIL ÖNCE BENİ VE AİLEMİ ÇETELERE YEM EDİP GİTTİN"

Daha önce çektiği bir videoda Özge Özpirinçci'ye yönelik iddialarını dile getiren Kübra Süzgün, şu ifadeleri kullandı:

"Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben.

Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor.

Ve umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem, seni Allah'a şikayet edeceğim. Ve umarım bu dünyada veremediğin hesabı, Allah'ın huzurunda verirsin."

Hesabı kapatıldı! Kübra Süzgün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gündemdeki iddiaların ardından Özge Özpirinçci, resmi Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığım bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkındaydım. Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazin konusu yapılabilecek bir mesele değildir."

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamasının devamında hukuki süreci başlattığını belirten Özpirinçci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum.

Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım. Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Saygılarımla."

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken bir adım daha atıldı. Özge Özpirinçci hakkında çeşitli iddialarda bulunan Kübra Süzgün'ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Instagram hesabının erişime kapatılmasının ardından yeni bir video paylaşan Kübra Süzgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu.

Hesabı kapatıldı! Kübra Süzgün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım çağrısı

Gazeteci Samet Aday'a konuşan genç oyuncu, uzun süredir tehdit mesajları aldığını, geceleri uyuyamadığını ve üzerinde yoğun baskı hissettiğini öne sürdü.

Süzgün açıklamasında, "Ben bir oyuncu değil bir kız çocuğu olarak Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, Emine annemizden yardım istiyorum. Bu olaya sadece onlar el koyabilir. Adalet istiyorum sadece. Geceleri uyuyamıyorum, tehditler alıyorum. Önümde bir çete var. Oyuncu olarak değil, bir kız çocuğu olarak yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.

Süzgün devletin kendilerine sahip çıkmasını istediğini dile getirirken, yardım çağrısı sosyal medyada dikkat çekti. Taraflar arasındaki hukuki sürecin ise devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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