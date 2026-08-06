Ülkü Hilal Çiftçi, son günlerde hakkında gündeme gelen gelişmelerin ardından yeniden merak edilen isimler arasına girdi. Genç oyuncunun yaşı, memleketi ve rol aldığı dizi ile filmler araştırılıyor. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı ve oyunculuk kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Çocuk yaşta ekran yolculuğuna başlayan genç oyuncunun kaç yaşında, nereli olduğu ve bugüne kadar hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Çiftçi, dört yaşındayken reklam filmlerinde kamera karşısına geçerek profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan genç oyuncu, eğitimini sürdürürken oyunculuk ve müzik çalışmalarına da devam etti.

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler

Çocuk yaşlarda Arka Sokaklar, Elif, Karadayı, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde oynayan Çiftçi, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine ve Dönence gibi birçok yapımda rol aldı. 2024 yılında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Çiftçi, televizyon dünyasında adından daha fazla söz ettirmeye başladı. 2023 yılında Dönence filmindeki rolüyle 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülüne aday gösterildi

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde birçok önemli projede yer alan Çiftçi, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yeraltı - 2026

İnci Taneleri - 2024-2026

Dönence - 2023

Gülümse Kaderine - 2022

Tozkoparan: İskender - 2021

Bir Litre Gözyaşı - 2019

Adı: Zehra - 2018

Nerdesin Birader? - 2017

O Hayat Benim - 2016-2017

Sahipli - 2017

Arkadaşlar İyidir - 2016

Güldüy Güldüy Show: Çocuk - 2016-2017

Göç Zamanı - 2016

Kırgın Çiçekler - 2015-2017

Karadayı - 2014-2015

Arka Sokaklar - 2013

Filmleri

Kayıp Kamyon - 2024

İyi Oyun - 2018

Bizim Köyün Şarkısı - 2018

Siccin 3: Cürmü Aşk - 2016

Sessiz Yalanlar - 2016

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