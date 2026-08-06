Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı dizi ve filmler
Ülkü Hilal Çiftçi, son günlerde hakkında gündeme gelen gelişmelerin ardından yeniden merak edilen isimler arasına girdi. Genç oyuncunun yaşı, memleketi ve rol aldığı dizi ile filmler araştırılıyor. Peki, Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı ve oyunculuk kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Çocuk yaşta ekran yolculuğuna başlayan genç oyuncunun kaç yaşında, nereli olduğu ve bugüne kadar hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak ediliyor.
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?
Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 tarihinde Zonguldak'ın Devrek ilçesinde dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşlarda oyunculuğa ilgi duyan Çiftçi, dört yaşındayken reklam filmlerinde kamera karşısına geçerek profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan genç oyuncu, eğitimini sürdürürken oyunculuk ve müzik çalışmalarına da devam etti.
Çocuk yaşlarda Arka Sokaklar, Elif, Karadayı, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde oynayan Çiftçi, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine ve Dönence gibi birçok yapımda rol aldı. 2024 yılında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki performansıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Çiftçi, televizyon dünyasında adından daha fazla söz ettirmeye başladı. 2023 yılında Dönence filmindeki rolüyle 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülüne aday gösterildi
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?
Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde birçok önemli projede yer alan Çiftçi, pek çok dizi ve filmde rol aldı.
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Yeraltı - 2026
İnci Taneleri - 2024-2026
Dönence - 2023
Gülümse Kaderine - 2022
Tozkoparan: İskender - 2021
Bir Litre Gözyaşı - 2019
Adı: Zehra - 2018
Nerdesin Birader? - 2017
O Hayat Benim - 2016-2017
Sahipli - 2017
Arkadaşlar İyidir - 2016
Güldüy Güldüy Show: Çocuk - 2016-2017
Göç Zamanı - 2016
Kırgın Çiçekler - 2015-2017
Karadayı - 2014-2015
Arka Sokaklar - 2013
Filmleri
Kayıp Kamyon - 2024
İyi Oyun - 2018
Bizim Köyün Şarkısı - 2018
Siccin 3: Cürmü Aşk - 2016
Sessiz Yalanlar - 2016