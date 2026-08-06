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Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası tayi sonuçları takvimi

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Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası tayi sonuçları takvimi
Fotoğraf Başlığı Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası tayi sonuçları takvimi

İl için atama sonuçlarının açıklanması ardından gözler il dışı atama takvimine çevrildi. İller arası tercih başvurularını 6-11 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek olan adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası tayi sonuçları nasıl öğrenilecek?

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Yaz dönemi mazerete bağlı atama süreci devam ediyor. İl içi atamalar 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi, gözler iller arası atama takvimine çevrildi. Yapılan düzenleme ardınan il dışı atama tercih takviminde değişikliğe gidilmişti. 6-11 Ağustos 2026 tarihleri arasında il dışı tayin tercihleri alınacak, tercih süreci ardından değerlendirme aşamasına geçilecek.

Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası tayi sonuçları takvimi
Başlık ResmiÖğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası tayi sonuçları takvimi

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Güncellenen takvime göre iller arası atama sonuçları ise 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İl dışı atama sonuçları sorgulaması e-Devlet ve MEBBİS sistemi üzerinden yapılacak.

"2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İl Dışı Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kapsamında iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınan başvurular sonucunda öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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